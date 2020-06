Wakacje w Polsce? Tak deklaruje 80 proc. badanych. Sondaż CBOS

42 proc. badanych zadeklarowało co najmniej dwudniowy wyjazd wypoczynkowy lub turystyczny tego lata. 80 proc. planujących letni wyjazd z co najmniej jednym noclegiem bierze pod uwagę wypoczynek wyłącznie w Polsce - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

"Trwający od marca stan epidemii odciska piętno na życiu Polaków. Na przełomie maja i czerwca, w związku ze zbliżającym się okresem tradycyjnego szczytu wyjazdów turystycznych związanego z wakacjami szkolnymi, postanowiliśmy zapytać, czy w tych nadzwyczajnych warunkach Polacy są zainteresowani wyjazdami wypoczynkowymi poza miejsce zamieszkania oraz czy epidemia wpłynęła na ich wcześniejsze plany" - czytamy w najnowszym, wtorkowym (23 czerwca) sondażu CBOS pt. "Letnie wyjazdy wypoczynkowe w czasach pandemii".

Na pytanie, czy tego lata zamierza Pan(i) wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej dwa dni (chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem) 42 proc. badanych odpowiedziało "tak", 50 proc. powiedziało "nie", a 8 proc. respondentów powiedziało, że jeszcze nie wie.

"Warto przypomnieć, iż na początku 2020 roku niemal dwie trzecie (64 proc.) dorosłych Polaków deklarowało, iż w tym roku zamierza wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej dwa dni. Tym samym odsetek respondentów deklarujących zamiar takiego wyjazdu był na początku tego roku taki sam, jak w roku poprzednim, i po raz drugi najwyższy z notowanych od 2013 roku. Można przypuszczać, iż gros tych wyjazdów było zaplanowane na okres letni. Brak zamiaru jakiegokolwiek wyjazdu wypoczynkowego z co najmniej jednym noclegiem w ciągu 2020 roku w styczniu zadeklarowało 27 proc. badanych." - czytamy.

Starsi nie zamierzają wyjeżdżać

Skorzystanie z co najmniej dwudniowego wypoczynku poza miejscem zamieszkania tego lata planuje dwie trzecie (66 proc.) respondentów z wykształceniem wyższym, blisko połowa (48 proc.) badanych z wykształceniem średnim, mniej niż jedna czwarta (23 proc.) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i 17 proc. osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.

Wyjazdy turystyczne lub wypoczynkowe z co najmniej jednym noclegiem planują na ogół młodsi badani, natomiast wśród osób, które ukończyły 55. rok życia, zdecydowaną większość (70 proc.) stanowią niezamierzający w tym roku wyjeżdżać.

Gdzie Polacy zamierzają wypoczywać?

CBOS zapytał także, gdzie ludzie planują wypoczywać. Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.

Na przełomie maja i czerwca 80 proc. planujących letni wyjazd wypoczynkowy z co najmniej jednym noclegiem zadeklarowało, że bierze pod uwagę wyłącznie wyjazdy krajowe, 11 proc. odpowiedziało, że planuje spędzić urlop zarówno w kraju, jak i za granicą, 5 proc. - wyłącznie za granicą, a 4 proc. respondentów odpowiedziało "trudno powiedzieć".

Jak poinformował CBOS, o kierunkach zagranicznych myślało łącznie 16 proc. planujących letnie wyjazdy wypoczynkowe, z czego 5 proc. chciało wypoczywać wyłącznie za granicą.

"U progu letniego sezonu urlopowego widać zatem zmianę preferencji w kierunku rezygnacji z wyjazdów zagranicznych i postawienia na wyjazdy krajowe. Warto jednak pamiętać, iż badanie było realizowane w czasie, gdy wstrzymany był międzynarodowy pasażerski ruch lotniczy z i do Polski, a powracających do kraju z zagranicy obowiązywała 14 dniowa kwarantanna. Różne ograniczenia obowiązywały także w innych krajach" - czytamy.

Nocleg w hotelu czy u krewnych?

Jeśli chodzi o bazę noclegową, badani planujący tego lata wyjechać na co najmniej dwudniowy wypoczynek najczęściej planują nocleg w hotelu, motelu lub zajeździe (27 proc.). Niemal co piąty (19 proc.) zamierza nocować w wynajętej kwaterze prywatnej, a 17 proc. - w pensjonacie, 13 proc. planuje nocleg u krewnych lub znajomych. Tyle samo chce nocować w wynajętym domku turystycznym, bungalowie (13 proc.), a 11 proc. bierze pod uwagę dom wczasowy, wypoczynkowy, ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy czy ośrodek kolonijny. Zamiar nocowania na kempingu lub polu namiotowym wyraziło 7 proc., a w kwaterze agroturystycznej - 6 proc. Co dwudziesty (5 proc.) pytany będzie nocował we własnym drugim domu, domku letniskowym lub własnym mieszkaniu wakacyjnym.

Najmniej popularnymi miejscami noclegowymi wśród planujących letnie wyjazdy w tym roku są domy wycieczkowe, schroniska, stanice wodne (3 proc.) i sanatoria (2 proc.).

Pandemia koronawirusa zmieniła wakacyjne plany?

Na przełomie maja i czerwca ponad jedna trzecia (36 proc.) badanych dorosłych Polaków zadeklarowała, że pandemia koronawirusa zmieniła ich tegoroczne plany wakacyjne. Zdecydowana większość pytanych stwierdziła, że nie miała ona wpływu na to, jak zamierzają spędzić tegoroczne wakacje, a 3 proc. jeszcze nie potrafiło określić, czy będzie ona miała na to jakiś wpływ.

Badanie zrealizowano w dniach od 22 maja do 4 czerwca 2020 roku na próbie liczącej 1308 osób (w tym: 61,6 proc. metodą CAPI, 24,4 proc.- CATI i 14 proc. - CAWI).

