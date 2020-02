Lech Wałęsa opublikował na Facebooku wpis, w którym odpowiada na pismo ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. "Odmawiam więc stawiania się na każde wezwania pana i podległych panu służb w tych sprawach, przy siłowym doprowadzeniu nawet nie podam nazwiska czy daty urodzenia" – napisał były prezydent.

"Panie Ziobro, odpowiadam panu publicznie na pańskie pismo skierowane do mnie. Informuje pan mnie w tym piśmie, że zamierza pan zmienić moje wygrane wyroki sądowe na moje przegrane. Jeśli można uznać to za groźby, czy straszenie, to odpowiadam panu: chłoptasiu, nie ze mną te numery" - napisał Lech Wałęsa na Facebooku.

Jak podkreślił, w jego politycznym życiu "próbowano podobnych metod wielokrotnie, ostatnio kiedy przetrzymywano mnie bezprawnie przez około dwa miesiące po wprowadzeniu stanu wojennego".

"Informuję pana, że i pan mnie nie pokona, choć metody ma pan gorsze od komuny. Aby było wszystko jasne panie Ziobro, moim zdaniem, pan niszczy Solidarność i jej zdobycze pod moim przewodnictwem. Pan niszczy dorobek polskiej wolności. Dlatego oświadczam panu, że nie będzie nigdy mojej zgody za żadną cenę! Odmawiam więc, stawiania się na każde wezwania pana i podległych panu służb w tych sprawach, przy siłowym doprowadzeniu nawet nie podam nazwiska czy daty urodzenia" - przekonuje Lech Wałęsa.

