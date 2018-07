Wałęsa: Liczyłem, że Mick Jagger coś tam wykombinuje

- Wiem, że Mick Jagger sympatyzował z nami, więc tylko przypomniałem się, a co do reszty, to liczyłem, że coś tam wykombinuje. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w jakiejś symbiozie - powiedziałRadiu ZET Lech Wałęsa, komentując wczorajsze słowa Micka Jaggera na temat sądownictwa w Polsce.

Wokalista The Rolling Stones na koncercie w Warszawie powiedział: "Jestem za stary żeby być sędzią, ale wystarczająco młody, żeby śpiewać". Lech Wałęsa kilka dni temu wysłał do Jaggera list informujący o kryzysie w Sądzie Najwyższym.



Reporter Radia ZET Maciej Bąk pytał byłego prezydenta czy czuje satysfakcję, że media na całym świecie piszą o geście Micka Jaggera. - Nie jestem zadowolony z faktu, że o Polsce pisze się w takim kontekście, ale potrzebujemy pomocy. Mówimy do świata: sprawdźcie i wy, kto tu ma rację. I może te racje, udowodnione przez zewnętrzne siły, spowodują że ci tutaj się zmienią - mówi w rozmowie z Radiem ZET Lech Wałęsa.