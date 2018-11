Były prezydent Lech Wałęsa jest gotów włączyć się w rozwiązanie sporu na linii Rosja-Ukraina. "Muszę pogadać z naczelnikiem Rosji Władimirem. Przekonałbym go do dobrych ruchów w sprawie Ukrainy, tak jak kiedyś przekonałem Jelcyna" - powiedział Wirtualnej Polsce.

Zdjęcie Lech Wałęsa /Fot. Wojciech Strozyk /Reporter

"Jestem gotowy włączyć się w tę sprawę. Zależy mi na Ukrainie, ale z drugiej strony - Rosja jest nam wszystkim potrzebna. Trzeba pomóc, by weszła na drogę ponownego rozwoju i wyzbyła się metod, które nie pasują do XXI wieku. Dążenie do zamkniętych granic to nie ten czas" - powiedział Lech Wałęsa.



"Muszę pogadać z naczelnikiem Rosji, Władimirem. Na pewno bym go przekonał do dobrych ruchów w sprawie Ukrainy, tak jak kiedyś przekonałem Jelcyna. Sugerowałem to w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji, którego przed chwilą udzielałem. Do tanga trzeba jednak dwojga i teraz czekam na ruch Putina" - powiedział były prezydent Wirtualnej Polsce.

Przypomnijmy, że w niedzielę trzy niewielkie okręty ukraińskie zostały brutalnie zatrzymane przez siły specjalne Rosji w Cieśninie Kerczeńskiej. Okręty płynęły z Odessy do Mariupola, ukraińskiego portu nad Morzem Azowskim.



Rosjanie staranowali holownik i ostrzelali jednostki; według Rosjan ranne zostały trzy osoby, a według strony ukraińskiej - sześć. Zatrzymanych zostało 24 ukraińskich marynarzy, którym Rosja zarzuca nielegalne przekroczenie swojej granicy państwowej.