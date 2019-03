Wałęsa o Kaczyńskim: Wara może se do kota powiedzieć

Były prezydent Lech Wałęsa skomentował na Twitterze wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który podczas konwencji PiS w Katowicach negował "afirmację związków jednopłciowych".

Zdjęcie Były prezydent Lech Wałęsa /Rafal Oleksiewicz /Reporter

- Wiceprezydent Warszawy postawił sprawę jasno - nie chodzi o żadną tolerancję, chodzi o afirmację związków jednopłciowych; tu mówimy nie, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, wara od naszych dzieci - mówił w sobotę w Katowicach prezes PiS, nawiązując do wypowiedzi wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja. (Więcej tutaj)

Paweł Rabiej w niedawnym wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" stwierdził: "Najpierw przyzwyczajmy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło, że nie niszczą tkanki społecznej i polskiej rodziny. Potem łatwiej będzie o kolejne kroki, o równość małżeńską z adopcją". Później we wpisie na Twitterze podkreślił, że wyrażone w wywiadzie opinie mają charakter "wyłącznie prywatny". Dodał, że jest "w temacie adopcji bardzo, bardzo sceptyczny".

Wałęsa: Nie będzie mówił Polakom, co "wara", a co nie "wara"

Do słów Jarosława Kaczyńskiego odniósł się Lech Wałęsa, pisząc na Twitterze, że ten: "Nie będzie mówił Polakom, co 'wara', a co nie 'wara'. Może se tak do kota powiedzieć, a nie do Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej".



W kolejnym wpisie dodał, że "Polacy to mądry Naród, wiedzą, co dla nich dobre jest, a co złe i wybiorą mądrze". "Nie będzie ich pouczał facet, który nie ma zielonego pojęcia, co to znaczy być ojcem. Za kogo on się uważa, używając bezkarnie takich słów jak 'Kanalie' czy 'wara'?" - pisze dalej Wałęsa.