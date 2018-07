Wałęsa pisze list do Rolling Stonesów. "Reżim chce zniszczyć niezależność sądownictwa"

Lech Wałęsa napisał list do muzyków zespołu The Rolling Stones. Prosi w nim, by członkowie muzycznej grupy podczas niedzielnego występu zabrali głos w sprawie zmian w Sądzie Najwyższym. Legendarny zespół zagra jutro w Warszawie.

List został zamieszczony na fanpage'u Lecha Wałęsy na Facebooku. Napisany został w języku angielskim.



"Wasz wspaniały zespół przyjeżdża do Polski. Znowu! Ludzie bardzo czekają na Wasz występ. Ale w Polsce dzieją się teraz złe rzeczy. Ośmielamy się zwrócić Wam na nie Waszą uwagę ze względu na pamięć o niezwykłych, odważnych ludziach, którzy walczyli o wolność w Bloku Wschodnim" - napisał były prezydent.



Lech Wałęsa przekonuje, że teraz owoce prac walczących kiedyś o wolność, są zagrożone.



"Obecny reżim chce zniszczyć niezależność sądownictwa w Polsce. W zeszłym roku chodziło o Trybunał Konstytucyjny. Teraz, z naruszeniem Konstytucji, zwalnia się jedną trzecią składu Sądu Najwyższego, aby zainstalować w miejsce tych sędziów marionetki"

- pisze Wałęsa. I dodaje: "Wielu ludzi w Polsce walczy o wolność, ale potrzebują wsparcia. Jeśli moglibyście coś powiedzieć albo zrobić coś innego będąc w Polsce, to będzie to wiele dla nich znaczyć".