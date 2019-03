Lech Wałęsa oświadczył w niedzielę, że przekaz medialny z jego ubiegłotygodniowego spotkania z mieszkańcami Krosna (woj. podkarpackie), podczas którego miał mówić m.in. o kosmitach i UFO, został zmanipulowany. Odpowiedzialne za to osoby nazwał m.in. prowokatorami.

Zdjęcie Lech Wałęsa /Fot. Wojciech Strozyk /Reporter

Swoje stanowisko były prezydent przedstawił na nagraniu wideo umieszczonym na Facebooku.

"Ludzie z Krosna: biorę was na świadków. Byłem u was w zeszłą niedzielę, przyjęliście mnie wspaniale. Była ponad godzinna rozmowa z wami, było was między 300 a 500 osób, więcej się nie mieściło w tej sali. (...) I popatrzcie, co moi wrogowie z tego zrobili, co za komentarze. Między wami był jeden prowokator, który ni z gruszki, ni z pietruszki poruszył sprawę 'Bolka'. Sala, gdyby nie moje zachowanie, wyniosłaby go razem z futryną, ale ja tak układałem to spotkanie, aby do tego nie doszło, ale wygwizdaliście i wybuczeliście go i nie pozwoliliście mu głupot opowiadać" - powiedział Wałęsa.

Dodał: "I zobaczcie, co oni z tego zrobili i co wyciągnęli z tego spotkania np. UFO". "Ja mam swoje UFO, mój punkt widzenia, nie naukowy, nie książkowy, tylko mój. I ja go przy okazji pewnych zdarzeń, jako moje UFO przedstawiłem" - podkreślił.

"A jak teraz wielu się wymądrza, jak ktoś mówi 'czy Wałęsa odleciał?'. Jeśli ktoś odleciał, to wy z waszą głupotą, w waszym nędznym kłamstwie i oszustwie. Jeden człowiek prowokator dla was jest ważniejszy niż sprawa Polski (...). Ludzie z Krosna, odpowiedzcie tym cymbałom, odpowiedzcie tym prowokatorom, którzy nie potrafią korzystać z wolności słowa, tylko oszukiwać, brać pieniądze i newsy robić. Obrzydliwe to jest" - ocenił Wałęsa.

Wystąpienie byłego prezydenta w Krośnie zrelacjonował portal internetowy Krosno24.pl, a następnie trafiło ono na strony ogólnopolskich portali.

"Na innych galaktykach są cywilizacje na trzy razy wyższym poziomie rozwoju intelektualnego. My jesteśmy najniżej" - powiedział w Krośnie Wałęsa i ostrzegł, co mogłoby się stać, gdyby Ziemię odwiedzili kosmici .

"Wyższa cywilizacja przyjeżdża, przygląda się, 'Co oni tu wyprawiają?'" - mówił Wałęsa. "Jak zagrozimy destabilizacją (...), Putinem, atomem (...), oni nam przeszkodzą, przetną na pół, Ziemia się zwinie, wszystkich nas zgniecie" - ostrzegł Wałęsa i dodał, że obca cywilizacja "może nas tak przytrzymać pięć tysięcy lat", a później "przyślą nam Adama i Ewę i od nowa znów będziemy budować świat".

Dlatego - zdaniem Wałęsy - "to też musimy wziąć pod uwagę" i "musimy się porozumieć", ponieważ "już pięć czy cztery razy była taka cywilizacja jak nasza". "(...) I dochodziło do tego samego momentu, w którym my teraz jesteśmy i nie potrafili się porozumieć" - mówił Wałęsa. Jak tłumaczył, wtedy pojawiał się ktoś taki jak obecnie Putin i ta cywilizacja upadała. "Wyciągnijmy z tego wnioski" - zaapelował były prezydent.

Robert Pietrzak