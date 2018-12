- Nigdy nikomu nie dałem się zaszantażować i nigdy nikomu nie dam się zaszantażować. Wałęsę można zabić, ale nie pokonać! Nie zapominajcie o tym - mówi były prezydent Lech Wałęsa w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Dziennikarze "Rzeczpospolitej" i Polskiego Radia odnaleźli w Hoover Institution Library & Archives w Stanford kilkaset stron dokumentów komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, papiery i notatki osobiste, oraz dokumentację medyczną gen. Czesława Kiszczaka.

