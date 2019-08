Walka o oddech 10-letniej Oliwki

Rodzice chorej na mukowiscydozę Oliwki zbierają na kamizelkę oscylacyjną, pomagającą w oddychaniu.

Zdjęcie 10-letnia Oliwia /mam-serce.org /

"Choroba ta nieodwracalnie wyniszcza płuca, wątrobę i trzustkę oraz znacznie skraca długość życia. Średni wiek, w którym umierają chorzy na mukowiscydozę, to zaledwie 24 lata. Jednak tak nie musi być! Na zachodzie pacjenci z mukowiscydozą słyszą dużo lepsze prognozy, my też zrobimy wszystko, by Oliwka była jak najdłużej z nami!" - piszą rodzice dziewczynki.

Reklama

Na stronie fundacji "Mam Serce" trwa zbiórka na zakup kamizelki oscylacyjnej, która odpowiada za rehabilitację górnej części ciała, stymulując w ten sposób układ oddechowy i limfatyczny. Tak jak przy oklepywaniu, wprowadza w drgania klatkę piersiową, wspomaga rozrzedzenie i ewakuację wydzieliny z oskrzeli oraz poprawia ukrwienie w płucach, ułatwiając wniknięcie i działanie leków.



Koszt kamizelki to 31 996 zł, rodziców nie stać na jej zakup.



"Bardzo się boję chwili, kiedy moja córeczka całkowicie straci oddech! Dlatego musimy działać szybko, zapewnić jej już teraz niezbędną rehabilitację i sprzęty wspomagające oddychanie!" - pisze mama dziewczynki.