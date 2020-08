Wanda Buk złożyła dymisję. "Nie ma mowy o żadnej ucieczce"

Po tym jak odejście z resortu zdrowia zapowiedzieli minister Łukasz Szumowski i wicemister Janusz Cieszyński, a z resortu cyfryzacji wiceminister Wanda Buk, wicerzecznik PiS Radosław Fogiel mówi, że "mamy pewną kumulację, ale nie ma mowy o żadnej ucieczce".

Zdjęcie Wanda Buk kończy pracę w Ministerstwie Cyfryzacji /East News

"Miało być na chwilę, na jeden projekt, a wyszło prawie 5 lat. Kończąc swoją przygodę z administracją dziękuję przełożonym i współpracownikom za wspaniały, intensywny czas. Miałam do Was ogromne szczęście" - napisała Buk we wtorek na Twitterze.

Jak zastrzegło MC, formalnie wiceminister do końca sierpnia jest jeszcze na urlopie. Wanda Buk funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji pełniła od 10 lipca 2018 r.

Wanda Buk jako wiceminister nadzorowała departamenty Polityki Międzynarodowej i Telekomunikacji, oraz Biuro Ministra w zakresie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Była też członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów, Komitetu ds. Unii Europejskiej oraz Zespołu ds. Programowania Prac Rządu.

Od 1 września Buk będzie wiceprezesem PGE ds. regulacji. O powołaniu jej na to stanowisko energetyczna spółka poinformowała również we wtorek.

Podczas rozmowy w Polskim Radiu 24 Radosław Fogiel był pytany o odejście z rządu Wandy Buk, a także ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i jego zastępcy Janusza Cieszyńskiego.- To koincydencja czasowa. Mamy pewną kumulację, ale oczywiście nie ma mowy o żadnej ucieczce - powiedział wicerzecznik PiS.

Wskazał, że jeśli chodzi o odejście Buk, to przyszła ona do Ministerstwa Cyfryzacji, by zająć się jednym projektem, ale jej misja trochę się przeciągnęła i została w resorcie na pięć lat.



Wicerzecznik PiS zapewnił, że w tych decyzjach nie należy szukać żadnych innych przyczyn, które próbują sugerować niektórzy politycy czy komentatorzy. Dodał, że te odejścia nie mają związku z nadchodzącą rekonstrukcją rządu, bo - jak mówił - to będą decyzje, które będzie ogłaszał premier całościowo i są one "częścią systemowej zmiany w ramach funkcjonowania rządu".

Fogiel pytany kiedy poznamy następcę Szumowskiego odparł, że "ostateczna decyzja należy oczywiście do premiera, ale myślę, że bardzo niedługo".