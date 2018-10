Warszawa: IPN odnalazł szczątki ofiar w dawnym więzieniu na Mokotowie

Specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN odnaleźli kolejne szczątki ofiar zbrodni totalitaryzmu na terenie dawnego więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. W sumie na tyłach więziennego szpitala badacze Instytutu ujawnili kilkanaście jam grobowych.

O kolejnym odkryciu specjalistów IPN, którzy od 1 października br. prowadzą na Mokotowie kolejny, piąty etap prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych, PAP dowiedziała się w Biurze Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Oficjalny komunikat w tej sprawie Biuro podało też w mediach społecznościowych.

"Na terenie byłego Aresztu Śledczego Warszawa - Mokotów przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (...) specjaliści BPiI IPN ujawnili kilkanaście jam grobowych, w których znajdują się ludzkie szczątki. Odnalezione miejsca pochówku zlokalizowane są na tyłach więziennego szpitala" - podało w poniedziałek Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Biuro dodało też, że o ujawnieniu ludzkich szczątków zostali powiadomieni prokuratorzy IPN w Warszawie.

Obecne prace archeologiczno-ekshumacyjne Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, które mają potrwać do końca października, koncentrują się głównie na przebadaniu terenu przylegającego do byłego specjalnego pawilonu śledczego MBP, tzw. Pałacu Cudów. W pawilonie tym, wybudowanym w latach 1949-1950, funkcjonariusze Urzędu bezpieczeństwa dokonywali brutalnych przesłuchań, po których więźniowie w "cudowny" sposób przyznawali się do stawianych im zarzutów.

W pobliżu "Pałacu Cudów" na przełomie czerwca i lipca 2018 r. IPN odnalazł zbiorową mogiłę, a w niej szczątki ośmiu osób, najprawdopodobniej - jak podał Instytut - ofiar zbrodni niemieckiej z okresu Powstania Warszawskiego.