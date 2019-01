Warszawa: Msza św. w intencji Pawła Adamowicza

W archikatedrze warszawskiej rozpoczęła się w poniedziałek msza święta w intencji zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przewodniczy jej metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

W eucharystii uczestniczą m.in. prezydent RP Andrzej Duda z małżonką oraz premier Mateusz Morawiecki. Są też prezydenccy ministrowie Paweł Mucha i Andrzej Dera, wicepremier Beata Szydło, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, szef MON Mariusz Błaszczak, szef KPRM Michał Dworczyk, rzecznik rządu Joanna Kopcińska, prezes TK Julia Przyłębska, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

"Najlepiej byłoby zamilknąć i trwać w tej ciszy"

"To, co zaczęło się wczoraj i miało swoje wypełnienie w śmierci dzisiejszej śp. Pawła Adamowicza, samo z siebie jest i powinno być czasem refleksji, skupienia i w tym skupieniu modlitwy, ale oby także stało się homilią i kazaniem dla wszystkich wierzących w Chrystusa i dla wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce" - mówił metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz podczas kazania.

Kard. Nycz wskazał, że "najlepiej byłoby w tym momencie w naszej archikatedrze zamilknąć i trwać w tej ciszy, refleksji nad śmiercią człowieka znanego, nad śmiercią tragiczną, chciałoby się powiedzieć bezsensowną".

"Przychodzimy tu dzisiaj przede wszystkim po to, żeby modlić się za naszego zmarłego brata Pawła, by dobry i miłosierny Bóg szeroko otworzył mu bramy nieba" - zaznaczył. "Przyszliśmy tu, by powiedzieć także zdecydowane 'nie' wszelkiej nienawiści, podziałom, często bezsensownym, wszelkim uprzedzeniom i by powiedzieć natomiast 'tak' dla miłości braterskiej, dla wspólnoty, która (...) nikogo nie wyrzuca poza swój obręb, ale ubogaca wszystkich, którzy chcą tę wspólnotę budować - czy to na poziomie miasta, jak to robił śp. Paweł, czy na poziomie ojczyzny" - mówił kard. Nycz.

Prezydent Gdańska zmarł w poniedziałek w wyniku ran odniesionych podczas ataku nożownika. 27-letni mężczyzna kilkukrotnie ugodził Pawła Adamowicza, uczestniczącego we wczorajszym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Napastnik usłyszał zarzut zabójstwa, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.



W nocy Paweł Adamowicz przeszedł pięciogodzinną operację w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Od tamtej pory przebywał na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jego funkcje krążeniowo-oddechowe wspomagała aparatura.



Informację o śmierci Pawła Adamowicza lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku podali krótko przed godz. 15.00.



Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że dzień pogrzebu tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska będzie dniem żałoby narodowej. W całej Polsce organizowane są spontaniczne manifestacje milczenia przeciwko przemocy i nienawiści.