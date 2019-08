Warszawa: Obcokrajowcy znaleźli w mieszkaniu węża

Strażnicy miejscy zostali wezwani do jednego z mieszkań w stolicy, w którym dwaj obcokrajowcy znaleźli w kuchni węża. "Nieproszony pełzający gość został odłowiony przez Eko Patrol" - poinformowała stołeczna straż miejska.

"Dwaj obcokrajowy wynajęli sobie mieszkanie na parterze w jednym z bloków przy ul. Modzelewskiego na Służewcu. Kiedy rano weszli do kuchni, zobaczyli na podłodze węża z charakterystycznymi czerwono-białymi pasami na ciele. Wąż szybko czmychnął do najbliższej szafki i ukrył się w koszu na śmieci" - czytamy na stronie warszawskiej straży miejskiej.



Obcokrajowcy, którzy przestraszyli się "pełzającego gościa", nie znali języka polskiego i sami nie byli w stanie wezwać pomocy. Poinformowali więc sąsiada, a ten zadzwonił na numer alarmowy straży miejskiej.



Na miejsce zdarzenia przyjechał Eko Patrol. Wąż został odłowiony, a następnie przewieziono go do ośrodka CITES w stołecznym ogrodzie zoologicznym.



"Choć przypominał wyglądem pochodzącego z Ameryki groźnego węża koralowego, to okazał się niejadowitym lansetogłowem mlecznym" - poinformowano.