Straż miejska odholowała sprzed szpitala Bielańskiego samochód antyaborcyjny. "Otrzymywaliśmy sygnały od mieszkańców zszokowanych zdjęciami zamieszczonymi na pojeździe. Zwróciliśmy się do ZDM o zmianę organizacji ruchu w tym miejscu. To było podstawą do odholowania" - mówi rzecznik prasowa dzielnicy Bielany Magdalena Borek.

Zdjęcie Samochód antyaborcyjny (zdjęcie ilustracyjne) /Andrzej Kulpita /East News

Furgonetka od miesięcy stała przed szpitalem Bielańskim. Były na niej umieszczone zdjęcia martwego płodu po dokonaniu aborcji. W grudniu, po zmianie regulaminu parkingu pojazd został przestawiony na chodnik przy ul. Marymonckiej.

Jak poinformowała PAP rzecznik prasowa urzędu dzielnicy Bielany Magdalena Borek zamieszczone na nim zdjęcia szokowały i to nie tylko tych, którzy odwiedzali pacjentów w szpitalu. "Ulica Marymoncka jest drogą uczęszczaną przez mieszkańców z dziećmi, które ten widok szokował. Takie otrzymywaliśmy sygnały, dlatego skierowaliśmy prośbę do Zarządu Dróg Miejskich, by zmienić organizację ruchu w tym miejscu i dodać dodatkowy znak, który umożliwił odholowanie tego samochodu" - powiedział Borek.

Zmiana organizacji ruchu dotyczyła zachodniej strony Marymonckiej, na odcinku od głównego wjazdu do Szpitala Bielańskiego do ul. Twardowskiej. Zarząd Dróg Miejskich postawił tam znak zakazu zatrzymywania się i postoju oraz tabliczkę informującą, że samochody tam zostawione mogą być odholowane na koszt właściciela. W tym miejscu stał zaparkowany samochód antyaborcyjny.

"Były telefony z prośbą o interwencję. Informowano nas, że pojazd pojawia się w różnych miejscach, że stoi w obrębie chodnika. Dzwonili mieszkańcy żywo zainteresowani tym, by nie prezentował treści, które się na nim pojawiają" - mówił z kolei Leszek Goździewski z referatu prasowego Straży Miejskiej w Warszawie. Podkreślił jednak, że zdjęcia zamieszczone na furgonetce nie stanowiły podstawy ich działań. "Podstawą było miejsce, w którym pojazd się znajdował" - stwierdził Goździewski.