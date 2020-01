Jan Szyszko miał zakaz wstępu do telewizji publicznej. Miał zakaz do końca. Nawet tuż przed śmiercią, przecież to była kampania wyborcza, współpracownicy męża próbowali z dziennikarzami rozmawiać - oświadczyła Krystyna Szyszko, wdowa po byłym ministrze środowiska, podczas sympozjum "Oblicza ekologii", które odbyło się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Zdjęcie Krystyna Szyszko podczas wystąpienia na sympozjum "Oblicza ekologii"/ Screen z Youtube'a /YouTube

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum "Oblicza ekologii", podczas którego upamiętniono zmarłego w zeszłym roku Jana Szyszkę. Na terenie uczelni, kierowanej przez o. Tadeusza Rydzyka, odsłonięto tablicę upamiętniającą byłego ministra środowiska w rządzie PiS.

"Najgorsze ciosy były od swoich"

W sympozjum uczestniczyła Krystyna Szyszko. Wdowa po polityku nie szczędziła gorzkich słów pod adresem partii rządzącej.



- Najgorsze ciosy były od swoich. Muszę o tym opowiedzieć. To jest trudne do uwierzenia. Mój mąż spotkał się z zarzutem, ty się chwalisz wiedzą, jedziesz tam, chwalisz się wiedzą i ich denerwujesz. Chodziło o Unię Europejską. Mąż to usłyszał od ważnej osoby w Prawie i Sprawiedliwości. Miał zarzut, że posługuje się wiedzą - mówiła Krystyna Szyszko.



Wdowa nie ujawniła jednak, którego polityka PiS miała na myśli.



Szyszko zarzuciła też innym ministrom, że przypisywali sobie zasługi jej męża. - Jedna z organizacji pozarządowych dostała 30 mln zł na akcję wykańczającą pana profesora Szyszkę, doprowadzenie do tego, żeby został usunięty z funkcji ministra. Nie wiem, czy państwo wiecie o tym, ale to są też fakty. Fakty też są takie, że np. sukcesy męża i ministerstwa były przypisane innym ministrom. Ci ministrowie się wypowiadali, nie mówiąc nic, że to nie jest ich zasługa - stwierdziła.





"Mój mąż miał zakaz wstępu do telewizji publicznej"

- Mój mąż miał zakaz wstępu do telewizji publicznej. Do końca, tuż przed śmiercią, a przecież była kampania wyborcza. Pan Jacek Kurski pilnował, aby drzwi TVP były dla męża zamknięte. To są fakty - ujawniła też Krystyna Szyszko.



Wdowa zaznaczyła, że takich spraw jest dużo więcej i wyraziła nadzieję, że "kiedyś będzie szansa o tym opowiedzieć".



Jan Szyszko zmarł 9 października 2019 r.