Weź udział w specjalnej aukcji! Julka czeka na Twoją pomoc

​"Jeśli masz ten egzemplarz, to jesteś dobrym człowiekiem" - taką dedykację na swojej płycie zamieścił Dawid Podsiadło. Dlaczego? Wszystko dla 7-letniej Julii, która walczy z ciężką chorobą.

Popularny i uwielbiany przez miliony wokalista Dawid Podsiadło specjalnie dla 7-letniej Julii przygotował wyjątkowy egzemplarz płyty "Małomiasteczkowy". Płytę można zdobyć, biorąc udział w akcji:

Na fanpage’u "Aukcje dla Julki" oraz na Allegro Charytatywni można znaleźć wszystkie pozycje wystawione do licytacji, więc jeśli szukacie wyjątkowej lektury, płyty, czy obrazu, warto zajrzeć właśnie tam.

Pieniądze z licytacji przeznaczone zostaną na leczenie Julii. Dziewczynka zmaga się z ciężką chorobą. "Złośliwy guz pnia mózgu", "kilka tygodni życia", "wskazane leczenie paliatywne" - niemal dwa lata temu te słowa na zawsze zmieniły życie Julii i jej rodziców. Jednak zamiast się poddać, postanowili walczyć. Najpierw w Polsce, później w Londynie, Monterrey (Meksyk). Dzięki operacji i specjalistycznym zabiegom dziś guz jest stabilny, jednak aby móc kontynuować leczenie, ciągle potrzeba dodatkowych funduszy.

Książki, obrazy, płyty wystawione na aukcjach przekazali nam nasi przyjaciele - autorzy, przedstawiciele wydawnictw i instytucji kultury. Większość z nich ma wpisane specjalne, bardzo wzruszające dedykacje - mówi koordynator akcji Agnieszka Łopatowska. - Oprócz nich do kupienia są voucher do Diune Hotel***** & Resort w Kołobrzegu, poruszające zdjęcie dziennikarza Marcina Ogdowskiego z Afganistanu i piłka z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Akcję wspiera też youtuber Duży w Maluchu, czyli Filip Nowobilski, który przekazał nam swój portret autorstwa Przepiórki Pazurem.

Pieniądze za wylicytowane książki trafią na konto fundacji "Nasze Dzieci", która działa przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. Dzięki nim będzie można kontynuować, wyjątkowo w tym wypadku kosztowne, leczenie. Glejak mózgu typu DMG jest bowiem wyjątkowo złośliwym i trudnym w leczeniu guzem. Do tej pory Julia poddawana była chemioterapii, radioterapii i immunoterapii, które zahamowały jego rozwój. Kupując książki lub dokonując wpłaty na konto Julii (76 1240 1109 1111 0010 1163 7630) można "kupić" Julce czas - spokojne dni, tygodnie i miesiące. Dzięki nim dziewczynka może chodzić do szkoły i w miarę możliwości cieszyć się dzieciństwem, a jej rodzice szukać terapii, która - w co gorąco wierzymy - pozwoli nie tylko zahamować rozwój choroby, ale całkowicie ją zwalczyć.

Zachęcamy do licytacji i do wsparcia zbiórki!

Fan page: https://www.facebook.com/aukcjedlajulki

Allegro: https://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationPurposeId=5599

Wpłat można też dokonywać bezpośrednio do Fundacji "Nasze Dzieci" przy Klinice Onkologii w CZD.

Nr konta: 76 1240 1109 1111 0010 1163 7630

W tytule przelewu trzeba wpisać: Darowizna na leczenie Julii Potockiej