Wiarygodność wyników tegorocznych wyborów prezydenckich jest "wyraźnie niższa" w porównaniu do oficjalnych wyników ubiegłorocznych wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego, a także wyborów do sejmików wojewódzkich z roku 2018 - ocenia Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski w towarzystwie Andrzeja Dudy /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbyła się 28 czerwca, a druga - 12 lipca. Wybory zakończyły się zwycięstwem urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy, który został wybrany na drugą kadencję, otrzymując 51,03 proc. głosów. Pokonał on kandydata Koalicji Obywatelskiej, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który otrzymał 48,97 proc. głosów.

Podane przez Państwową Komisję Wyborczą wyniki ostatnich wyborów prezydenta RP nie budzą wątpliwości zdecydowanej większości Polaków, bo 76 proc. badanych, przy czym 37 proc. uważa, że są one zdecydowanie wiarygodne, a 39 proc., że raczej wiarygodne - poinformowała Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.

Z badania wynika, że za niewiarygodne uważa ostatnie wybory 14 proc. ankietowanych, przy czym na ogół wyrażają oni swoją opinię w sposób mało zdecydowany (10 proc. uważa je za raczej niewiarygodne).

Centrum zwróciło uwagę, że wiarygodność wyników tegorocznych wyborów prezydenckich w oczach opinii społecznej jest "wyraźnie niższa" w porównaniu do oficjalnych wyników ubiegłorocznych wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego, a także wyborów do sejmików wojewódzkich z roku 2018.

- Warto natomiast przypomnieć, że wiarygodność ogłoszonych przez PKW wyników wyborów do sejmików wojewódzkich z 2014 roku kwestionowało aż około jednej czwartej respondentów - dodała Fundacja CBOS.

Badanie przeprowadzono od 18 do 27 sierpnia w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej, imiennej próbie 1149 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL, w tym: 72,7 proc. metodą CAPI, 17 proc. - CATI i 10,4 proc - CAWI.