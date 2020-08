Wiceminister edukacji zapowiada podwyżki dla nauczycieli

- We wrześniu będą podwyżki. Spotkanie dziś ze związkami zawodowymi dotyczyło rozporządzenia o minimalnych stawkach. Jest to podwyżka 6 proc. W sumie od 2018 r . jest to 28,5 proc., które zyskują nauczyciele - zapowiedział wiceminister edukacji Maciej Kopeć w Rozmowie w samo południe w RMF FM.

Zdjęcie Wiceminister edukacji Maciej Kopeć /Jan Bielecki /East News

Paweł Balinowski zapytał swojego gościa także o to, czy w szkołach będą mogły odbywać się zajęcia pozalekcyjne, prowadzone przez osoby z zewnątrz - np. lekcje tańca czy informatyki.

"Wskazujemy na to żeby raczej z tego nie korzystać, żeby ograniczyć liczbę osób z zewnątrz. Natomiast tam, gdzie będą wprowadzone dalsze ograniczenia, takie osoby w szkole nie będą mogły przebywać" - odpowiedział Kopeć.

W Rozmowie w samo południe w RMF FM padło też pytanie, o jaką kwotę ministerstwo edukacji wystąpiło do resortu finansów na zabezpieczenie zajęć wyrównawczych dla uczniów, którzy nie opanowali materiału lekcyjnego w czasie pandemii.

"Będziemy na ten temat jeszcze rozmawiać. Mam nadzieję, że kwota maksimum zostanie spełniona - to rząd wielkości nawet kilkuset mln zł" - odpowiedział wiceminister edukacji.

