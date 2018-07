Wiceminister sprawiedliwości: Apeluję do Gersdorf, żeby się opamiętała

"Apeluję do prof. Małgorzaty Gersdorf, żeby opamiętała się, nie włączała się w spór natury politycznej" - powiedział w poniedziałek wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Jak dodał, jeśli obecna I prezes SN po 3 lipca podpisze jakieś dokumenty, to one "będą nieważne".

Zdjęcie Michał Wójcik /Stefan Maszewski /Reporter

"Suwerenem jest naród, to jest bardzo ważne. Natomiast tutaj mamy spór, który jest bardzo niebezpieczny. Apeluję do prof. Gersdorf, żeby się opamiętała, żeby naprawdę nie włączała się w ten spór po części natury prawnej, ale też natury politycznej. Bo opozycyjni politycy będą robili wszystko, aby próbować zaognić sprawę wokół SN; wszystko - łącznie z wizytami w Brukseli, w stolicach innych państw. Natomiast ja apeluję o spokój" - zaznaczył Wójcik w TVP Info.

Zgodnie z ustawą o SN, która weszła w życie 3 kwietnia, w trzy miesiące od tego terminu - czyli 3 lipca - w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. W związku z tym sędziowie ci od 4 lipca według ustawy przestają pełnić swe funkcje. Mogą oni dalej orzekać, jeśli - w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 maja - złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN. W SN na dzień 3 lipca będzie 73 sędziów, spośród których 27 ukończyło 65. rok życia.

I prezes SN Małgorzata Gersdorf, która już ukończyła 65. rok życia mówiła, że "nie złożyła i nie złoży" wniosku do prezydenta w sprawie dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego i funkcji prezesa SN. "Konstytucja gwarantuje mi to stanowisko, bardzo zaszczytne, na sześć lat i nie widzę powodu, żebym miała zgłaszać się do władzy wykonawczej z prośbą, to w ogóle nie wchodzi w grę" - podkreślała Gersdorf.

Zgodnie z konstytucją "Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego". Małgorzata Gerdorf została powołana na I prezesa SN 30 kwietnia 2014 r.

W zeszłym tygodniu Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN jednogłośnie przyjęło uchwałę mówiącą, że sędzia Gersdorf pozostaje zgodnie z Konstytucją RP I prezesem SN do 30 kwietnia 2020 r. "Będziemy chcieli na rano po prostu przyjść do pracy 4 lipca" - mówił niedawno rzecznik prasowy SN sędzia Michał Laskowski.

"Nie ma żadnej grupy społecznej, która jest wyłączona poza nawias i nie stosuje się do art. 32 konstytucji. Wszyscy są równi wobec prawa, także sędziowie, także I prezes SN. Dla mnie rzecz niesłychana, że ktoś może powiedzieć, iż nie będzie się stosował do przepisu prawa, bo on uważa, że coś jest sprzeczne z konstytucją" - powiedział wiceminister Wójcik pytany o te deklaracje sędziów SN. Jak dodał, jeśli coś może być sprzeczne z konstytucją, to "rozstrzyga to Trybunał Konstytucyjny".

Zapytany jak rząd zareaguje, jeśli 4 lipca prof. Gersdorf pojawi się w pracy, Wójcik odpowiedział, że nie chce uprzedzać faktów. "Dlatego kieruję te słowa, żeby jednak wyciszyć emocje" - dodał wiceminister sprawiedliwości.

"Rzeczywiście w konstytucji jest zapisana kadencja I prezesa SN, ale to nie jest przepis, który ma charakter bezwzględnie obowiązujący w znaczeniu takim, że nie można tego przepisu doprecyzować w ustawie" - ocenił wiceminister. Jak dodał, takie doprecyzowanie jest możliwe np., gdy następuje obniżenie wieku emerytalnego. Ponadto - jak stwierdził - "funkcja I prezesa SN nie jest związana z niezawisłością" sędziowską.