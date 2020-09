- Podjęłam decyzję o opuszczeniu Porozumienia. Pozostaję w klubie PiS i będę wspierać Zjednoczoną Prawicę – poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Zdjęcie Jadwiga Emilewicz /Wojciech Stróżyk /Reporter

- W bardzo poważnych kryzysach ostatnich miesięcy, które istotnie zagroziły trwaniu Zjednoczonej Prawicy, znaleźliśmy się z szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem po przeciwnych stronach sporu. Nie jest to kwestia przypadku, ale zasadniczych różnic w rozumieniu politycznych celów i metod - przyznała Emilewicz.

- Z Jarosławem Gowinem nie zgadzałam się ani w maju, kiedy wewnątrzkoalicyjny spór o termin wyborów postanowił on przenieść na forum publiczne. Ani w tej chwili, kiedy - w krytycznym dla prawicy głosowaniu nad ustawą o ochronie zwierząt - podjął decyzję o wstrzymaniu się od głosu, ponownie ryzykując stabilność i istnienie koalicji - podkreśliła.

"To dla mnie bardzo trudna decyzja"

Emilewicz, zapytana o sobotnie oświadczenie dotyczące nowej umowy koalicyjnej, wskazała, że "jest to bardzo dobra informacja dla Polski, bo ten stan niepewności nie powinien trwać zbyt długo". - W moim przekonaniu obóz Zjednoczonej Prawicy jest dzisiaj najlepszą odpowiedzią na te trudne, niepewne czasy. Miejmy więc nadzieję, że umowa koalicyjna w sobotę będzie podpisana i nowy rząd rozpocznie pracę jak najszybciej - zaznaczyła.

- W związku z ustaleniami liderów, na każdą z partii koalicyjnych przypadnie po jednym resorcie, a - jak wiadomo - do rządu postanowił wrócić Jarosław Gowin, zatem wkrótce skończy się moja misja. Ale to niejedyny powód. Podjęłam decyzję o opuszczeniu Porozumienia - powiedziała, zapytana o swoją rolę po rekonstrukcji.

- To dla mnie bardzo trudna decyzja, ponieważ to Jarosław Gowin wprowadzał mnie do polityki, a partię razem zakładaliśmy i tworzyliśmy przez lata. Jednak, wśród wszystkich dostępnych możliwości, ta wydaje się najuczciwszą - podkreśliła.

"Uzgodnienie wspólnych stanowisk nie jest możliwe"

- Wiem, że Jarosław Gowin inaczej dzisiaj rozumie i ocenia te działania i wiem, że chodzi tu o kwestie podstawowe. Mam też świadomość, że uzgodnienie wspólnych stanowisk nie jest możliwe. Jestem wiceprzewodniczącą Porozumienia, partii, w której nazwie znajduje się nazwisko Jarosława Gowina. W tej sytuacji uczciwość nakazuje mi - gdy przestaję utożsamiać się z linią jej lidera - opuścić tę partię - podkreśliła Emilewicz.

Bezpartyjna

Wicepremier, zapytana o to, czy pozostanie w klubie PiS, odpowiedziała:- Oczywiście. Będę wspierać obóz Zjednoczonej Prawicy, bo dzisiaj najważniejszym celem jest stabilność rządu.

- Będę posłanką bezpartyjną w klubie PiS - poinformowała Emilewicz. - Z mojej perspektywy najważniejsze jest to, żeby projekty, nad którymi pracujemy, były realizowane bez zatrzymania - dodała.

- W ubiegłym roku zostałam wybrana na posłankę z Poznania, mam zobowiązania wobec swoich wyborców. W najbliższym czasie przedstawię bilans swojej rocznej aktywności w Poznaniu oraz dalsze plany dla regionu. W swojej pracy parlamentarnej będę też wspierać rządowe projekty. Zamierzam wspierać rząd w realizacji czekających nas, trudnych reform, które pozwolą Polsce wrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Jednocześnie będę nadal bardzo dobrze życzyć Porozumieniu - partii, którą miałam zaszczyt zakładać i współtworzyć - wskazała.