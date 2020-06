Minister rozwoju, wicepremier Jadwiga Emilewicz przemawiała z ambony podczas mszy świętej na Jasnej Górze. To wzbudziło liczne komentarze w internecie.

Zdjęcie Od lewej: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz i prezes Porozumienia Jarosław Gowin uczestniczą w mszy świętej w intencji środowisk gospodarczych oraz przedsiębiorców, 21 bm. na Jasnej Górze

Wicepremier, która od soboty przebywa z wizytą w woj. śląskim, wzięła w niedzielę (21 czerwca) udział we mszy świętej w intencji środowisk gospodarczych, zorganizowanej w najważniejszym polskim sanktuarium przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. W niedzielę po raz piąty obchodzony jest w Polsce Dzień Przedsiębiorcy.

"Mała przedsiębiorczość jest nazywana dobroczynnym kołem wspólnotowym, bo to ona generuje największe podstawy rozwojowe i podstawy wzrostu dla wielu wspólnot. W Polsce ma miejsce szczególne - zawsze powtarzam, że to państwo przecież zapewniają ponad 90 proc. miejsc pracy i kontrybuują do budżetu w największej części" - powiedziała zwracając się do przedsiębiorców wicepremier Emilewicz po mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Internauci i politycy opozycji zwrócili uwagę na niecodzienną rzecz: Jadwiga Emilewicz przemawiała z ambony w kościele podczas transmitowanej w TVP1 mszy świętej. Zdjęcia z uroczystości błyskawicznie zaczęły rozchodzić się po mediach społecznościowych.



"Pani minister agituje z ambony na Jasnej Górze,a TVP transmituje wystąpienie kampanijne! Upadek wszystkich wartości!" napisał na Twitterze Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej.



"Jeszcze w piątek Episkopat wydał komunikat, że Kościół nie angażuje się w kampanię wyborczą. Dzisiaj J. Emilewicz agituje z ambony na Jasnej Górze. Za to sklejenie się z PiS części hierarchów kościelnych zapłaci cały Kościół. I to będzie bardzo wysoka cena" stwierdził Sławomir Neumann, poseł KO.