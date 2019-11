Nie milkną echa nocnego głosowania w Sejmie. Podczas burzy, jaka wybuchła po anulowaniu głosowania przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek, odznaczył się wiceszef Kancelarii Sejmu Dariusz Salamończyk. "Pani marszałek, tak nie można" - zwrócił uwagę. Poinformował również, że wszyscy posłowie obecni na sali oddali głos, co rzuca kolejny cień na decyzję marszałek Witek.

Zdjęcie Marszałek Elżbieta Witek i wiceszef Kancelarii Sejmu Dariusz Salamończyk /Leszek Szymański /PAP

Przypomnijmy, w nocy posłowie mieli zagłosować nad kandydaturami posłów do Krajowej Rady Sądownictwa. Jednak po oddaniu głosów doszło do dziwnego zamieszania. Sejmowe mikrofony nagrały w tym czasie skandaliczną wypowiedź posłanki PiS (prawdopodobnie Joanny Borowiak), która mówi do marszałek Elżbiety Witek: "Trzeba anulować, bo my przegramy".

Chodziło oczywiście o anulowanie głosowania, co też marszałek Sejmu uczyniła. Zanim jednak poinformowała o swojej decyzji, zapytała siedzącego obok wiceszefa Kancelarii Sejmu Dariusza Salamończyka o możliwość przegłosowania przez reasumpcję.

Reklama

"Nie można tak, pani marszałek. Ja melduję, że wszyscy posłowie zagłosowali, ci, którzy są na sali" - odpowiedział "cichy bohater" sejmowej burzy.



Słowa te zostały odnotowane przez obserwatorów, jako dowód działania Witek w celu anulowania niekorzystnego dla PiS wyniku głosowania. Sama Witek, a także inni politycy partii rządzącej, utrzymują, że anulowanie głosowania było spowodowane błędami technicznymi, jakie zgłaszano w pierwszym podejściu do wyboru sędziów KRS.



Wyników pierwotnego głosowania wciąż nie ujawniono.



W drugim podejściu wybrano do KRS czterech posłów PiS: Marka Asta, Arkadiusza Mularczyka, Bartosza Kownackiego i Kazimierza Smolińskiego.