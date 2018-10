Wiceszef MSWiA: PiS jest szansą dla młodych ludzi

- Prawo i Sprawiedliwość jest partią młodych ludzi, gdzie młodzi ludzie mają szansę się zrealizować i reprezentować młode pokolenie – powiedział w sobotę w Szczecinie wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Dodał, że polityka dla młodych z PiS jest "służbą, a nie interesami".

Zdjęcie Paweł Szefernaker i Jarosław Kaczyński /Jacek Domiński /Reporter

"Listy Prawa i Sprawiedliwości dziś w wyborach samorządowych to jest mieszanka ludzi młodych, dynamicznych, ale także ludzi, którzy są doświadczeni" - powiedział w sobotę dziennikarzom wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker. Podkreślił, że sam jest najmłodszym posłem z Zachodniopomorskiego, a także najmłodszym radnym sejmiku województwa w tej kadencji.

Szefernaker zaznaczył, że na listach PiS wiele młodych osób jest także "wśród pierwszych trójek na listach" do rady miasta oraz na listach do sejmiku.

"Partia dla młodych"

"Prawo i Sprawiedliwość jest partią młodych ludzi, gdzie młodzi ludzie mają szansę się zrealizować, mają szansę także reprezentować młode pokolenie szczecinian w codziennej polityce" - powiedział.

Zaznaczył, że PiS "daje szansę startu także młodym osobom na najważniejsze funkcje w samorządzie". Podał przykład młodych kandydatów na prezydentów: Patryka Jakiego w Warszawie, Waldemara Budy w Łodzi i Kacpra Płażyńskiego w Gdańsku.

"Służba, nie interes"

"Jesteśmy w polityce dlatego przede wszystkim, że polityka dla nas jest służbą, a nie interesami, i chcielibyśmy wprowadzić nowy styl" - podkreślił Szefernaker.

Sekretarz stanu w MSWiA wyraził poparcie dla adwokata Zbigniewa Boguckiego, startującego do sejmiku województwa. Przedstawił go jako kandydata "kreatywnego, doświadczonego", który "ma wiele sił i chęci do tego, żeby zmieniać politykę w regionie" i w Szczecinie.