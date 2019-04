Coraz bliżej finału naszej wielkanocnej akcji Prezydenckie Pisanki RMF FM! 15 pisanek od włodarzy 15 miast w Polsce trafiło właśnie na aukcję charytatywną! Pieniądze z licytacji trafią na potrzeby działalności Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Radwanowicach, który prowadzi Fundacja św. Brata Alberta.

Zdjęcie Wielkanocne pisanki od 15 prezydentów miast /Jacek Skóra /RMF FM



Z okazji świąt wielkanocnych radio RMF FM zorganizowało specjalną charytatywną akcję! Przed kilkunastoma dniami wysłaliśmy do włodarzy 15 miast w Polsce strusie jaja, które oni zamienili w piękne wielkanocne pisanki. Tak przygotowane jajka w poniedziałek w południe trafiły na aukcję, z której cały dochód zostanie przeznaczony na działalność świetlic terapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Fundację św. Brata Alberta.

W 9 placówkach - w Radwanowicach, Chrzanowie, Krakowie, Lubinie, Chełmku, Libiążu, Jawiszowicach, Trzebini i Otłoczynie - na bezpłatne wsparcie może liczyć niemal 200 osób: dzieci, młodzież oraz dorośli niepełnosprawni intelektualnie.

15 przepięknych pisanek

Pomysłów na przyozdobienie dużej pisanki było tyle, ilu prezydentów miast. W Poznaniu w malowaniu wzięła udział Emilka, wnuczka prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka, w Kielcach Bogdan Wenta przyozdobił pisankę razem z młodymi plastykami z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poprosił z kolei o pomoc własne dzieci



Włodarz Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki malował jajko razem z uczennicami szkół gimnazjalnych.



Na jajku z Krakowa pojawiły się tradycyjne barwy miasta, logo, a także kolorowy piasek. Pisankę z Gdańska pomalowała miejscowa artystka - Magda Beneda. Na jajku pojawiły się też bursztyny.



Bardzo profesjonalnie do tworzenia pisanki podeszli gdynianie. Prezydent Wojciech Szczurek zlecił to miejskiemu plastykowi Jackowi Piątkowi, który na pisance "wyczarował" transatlantyk Stefan Batory.



W Lublinie postawiono na pracę zespołową. Krzysztof Żuk, włodarz miasta, zlecił malowanie pisanki swojej zastępczyni Beacie Stepaniuk-Kuśmierzak, która pomalowała ją razem z ze swoim synem - Stasiem.



Łódzka pisanka wyróżnia się kolorami, bo nawiązuje do barwnych witraży, jakie można znaleźć w architekturze Przystanku Centrum - "Przesiadkowo", przez mieszkańców nazwanym "Stajnią jednorożców".

Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula wykonał pisankę własnoręcznie, a pomagały mu dzieci z zespołu regionalnego "Giewont".

Z kolei na pisance prezydenta Opola pojawiły się amfiteatr i ratusz. Włodarz miasta zaprosił do malowania związanego z Opolem artystę Andrzeja Sznejweisa. Natomiast na wielkanocnym jajku z Katowic pojawił się mi.in. spodek, katowickie logo czyli serce, ale też drzewa, baranek czy wielkanocny hazok.

Prezydentowi Olsztyna Piotrowi Grzymowiczowi strusie jajo pomagali malować słuchacze Akademii Trzeciego Wieku. Pisankę wykonano techniką decoupage.



Jaki jest efekt końcowy? Zobaczcie poniżej wszystkie pisanki.

Weź udział w aukcji charytatywnej!

Chcesz wspomóc Fundację św. Brata Alberta? Weź udział w charytatywnej licytacji i zdobądź jedną z Prezydenckich Pisanek!

Jeszcze przed Wielkanocą pisanki trafią do zwycięzców licytacji, tak aby mogły znaleźć się w świątecznym koszyku.



Pisanka prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego

Zdjęcie Pisanka prezydenta Warszawy / Agata Grajewska / RMF FM

Pisanka prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego

Zdjęcie Pisanka prezydenta Krakowa / Jacek Skóra / RMF FM

Pisanka prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej

Zdjęcie / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Pisanka prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego Jacka Wójcickiego

Zdjęcie Pisanka prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego / Jacek Skóra / RMF FM

Pisanka prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka

Zdjęcie Pisanka prezydenta Poznania / Jacek Skóra / RMF FM

Pisanka prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz

Zdjęcie Pisanka prezydent Gdańska / Jacek Skóra / RMF FM

Pisanka prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka

Zdjęcie Pisanka prezydenta Gdyni /Jacek Skóra /RMF FM

Pisanka prezydenta Kielc Bogdana Wenty

Zdjęcie Pisanka prezydenta Kielc / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Pisanka prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego

Zdjęcie Pisanka prezydenta Opola / Jacek Skóra / RMF FM

Pisanka prezydenta Katowic Marcina Krupy

Zdjęcie Pisanka prezydenta Katowic / Jacek Skóra / RMF FM

Pisanka prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza

Zdjęcie Pisanka prezydenta Olsztyna / Jacek Skóra / RMF FM

Pisanka prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego

Zdjęcie Pisanka prezydenta Białegostoku / Jacek Skóra / RMF FM

Pisanka prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka

Zdjęcie Pisanka z Lublina / Jacek Skóra / RMF FM

Pisanka prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca

Zdjęcie Pisanka prezydenta Rzeszowa / Józef Polewka / RMF FM

Pisanka burmistrza Zakopanego Leszka Doruli

Zdjęcie Pisanka z Zakopanego / Jacek Skóra / RMF FM

Która najpiękniejsza?

Czy charytatywną aukcję wygra pisanka, którą słuchacze RMF FM uznali za najpiękniejszą? W naszej internetowej zabawie najwięcej głosów zebrało wielkanocne jajo ozdobione przez włodarzy Lublina. Tuż za nim uplasowała się pisanka z Gdyni. Na podium znalazła się jeszcze pisanka prezydenta Poznania, którą wykonał wspólnie z wnuczką.