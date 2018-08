Wielkopolskie: Pożar domu jednorodzinnego w Dąbrówce pod Poznaniem

10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej bierze udział w akcji gaśniczej domu jednorodzinnego w Dąbrówce w gm. Dopiewo pod Poznaniem. Nie ma informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Wojciech Stóżyk /Reporter

Ogień w domu jednorodzinnym wybuchł w sobotę po południu, ok. godz. 14.30. Oficer prasowy PSP w Poznaniu kpt. Michał Kucierski powiedział PAP, że "na miejscu działa obecnie 10 zastępów. Na chwilę obecną nie mam żadnych informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych".

Reklama

RMF FM, które jako pierwsze poinformowało o pożarze wskazało, że ogień objął cały dach budynku, i że zagrożone są pobliskie tereny.

Kucierski pytany przez PAP o zagrożenie dla pobliskich budynków i okolicy podkreślił, że "podczas każdego pożaru zawsze jest możliwość, że ogień może się przenieść".

"Działania PSP nie polegają jednak tylko na ugaszeniu palącego się budynku, ale również na obronie czy to budynków sąsiednich, czy terenu po to, by ogień się nie przedostał i nie rozprzestrzenił" - zaznaczył.