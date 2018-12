Czas jest ekstraordynaryjny, środowiska sędziowskie i adwokackie współdziałają teraz w celu obrony konstytucji i praworządności - mówiła w piątek Małgorzata Gersdorf. O wsparciu dla środowiska sędziów zapewniał w imieniu adwokatów Jacek Trela.

W piątek w Warszawie zorganizowana została konferencja "Sędziowie i Adwokaci w służbie Niepodległej. Postawy wobec władzy 1918 - 2018. Czy historia może nas czegoś nauczyć?" współorganizowanej przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis oraz Uniwersytet Warszawski.



Gersdorf: W normalnych czasach byśmy się nie spotkali

Przemawiając jako I prezes Sądu Najwyższego na otwarcie konferencji Gersdorf mówiła, że w "tzw. normalnych czasach" środowiska sędziowskie i środowiska adwokackie nie stykają się ze sobą, "bo zawsze jest podejrzenie, że mogą mówić o sprawach, które są na wokandzie".

"Czas jest ekstraordynaryjny i pięknie się stało, że środowisko sędziowskie i środowisko adwokackie razem ze sobą współdziałają w celu obrony konstytucji i praworządności" - powiedziała Gesrdorf.

Dodała, że obrona praworządności i konstytucji wymaga od sędziów "bardzo dużej odwagi". "Nigdy nie spodziewałam się, że sędziowie sądów powszechnych tak wspaniale będą się zachowywać, za co im składam głęboki ukłon i podziękowanie" - powiedziała Gersdorf.

Podziękowała też adwokatom. "Co my biedni sędziowie byśmy zrobili, jak nas wzywają na postępowania dyscyplinarne, bez adwokata. To oni umieją występować w sądzie. Dziękuję im, że są, nie obawiają się i że nas bronią" - oświadczyła.

Gersdorf dodała też, że "dzięki adwokatom i ich podstawie, Sąd Najwyższy zawsze opowiadał się za niezależnością i niezawisłością sądownictwa jako podstawą praworządności".

Trela: Wierzę, że sędziowie i adwokaci obronią demokrację

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela nawiązując do przemówienia Gersdorf podkreślił, że sędziowie i adwokaci w ostatnich latach potrafią zgodnie współpracować w obronie demokracji bez żadnych podejrzeń o stronniczość i obronę własnych interesów. "Wierzę, że sędziowie i adwokaci obronią demokrację" - powiedział Trela.

Jak podkreślił, niezwykle ważne jest utrzymanie odrębności władzy sądowniczej. "Niezależne sądy to dzisiaj jedyna szansa na obronę demokracji. Niezależne sądy są ostoją demokracji. Dlatego adwokatura tak żarliwie wspiera walkę sędziów o niezależność sądów i ich wewnętrzną niezawisłość" - oświadczył.

Prezes NRA podkreślił, że dla adwokatury jest "nie do zaakceptowania prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy wydają wyroki, które nie podobają się władzy".

Sędziowie na dywaniku

W ostatnich miesiącach przed rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów sądów powszechnych przesłuchano wielu sędziów. We wrześniu rzecznik dyscyplinarny w charakterze świadków przesłuchał sędziów: prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" sędziego Krystiana Markiewicza i rzecznika tego stowarzyszenia sędziego Bartłomieja Przymusińskiego oraz sędzię Ewę Maciejewską z Łodzi, która zadała w końcu sierpnia pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE. Przesłuchiwany wtedy był także sędzia SO w Warszawie Igor Tuleya, który na kanwie jednej ze spraw kryminalnych postanowił wystąpić z pytaniem do TSUE. W połowie października sędzia Tuleya został ponownie przesłuchany jako świadek przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego. Pierwsze przesłuchanie dotyczyło udziału sędziego Tulei w życiu publicznym, zaś drugie - pytań prejudycjalnych do TSUE.

"Nie do zaakceptowania jest prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy wypowiadali się krytycznie o zmianach w wymiarze sprawiedliwości. Nie do zaakceptowania jest też prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy prowadzą działania edukacyjne o konstytucji" - mówił Trela.

Dodał, że adwokaci muszą mówić krytycznie i protestować wobec tych postępowań dyscyplinarnych.

Trela zapewnił sędziów, że adwokaci wiedzą o postępowaniach dyscyplinarnych i monitorują to zjawisko. "Nie pozwolimy, żeby tym sędziom stała się krzywda za działania propaństwowe i prospołeczne" - oświadczył.

W piątkowej konferencji uczestniczyli m.in. liczni przedstawiciele środowiska adwokackiego i sędziowskiego. W dyskusji głos zabrali m.in. prof. Adam Strzembosz, sędzia TK Stanisław Rymar, prof. Andrzej Friszke.