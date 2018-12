W czwartek po południu doszło do spotkania lidera PO Grzegorza Schetyny z przewodniczącą Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer – poinformował PAP poseł Mariusz Witczak z Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej.

"To było dobre, półtoragodzinne spotkanie. W ramach aktywności Koalicji Obywatelskiej planowane są kolejne rozmowy" - powiedział Witczak.

Szefowa Nowoczesnej mówiła po spotkaniu ze Schetyną: "w spokojnej atmosferze wymieniliśmy uwagi o sytuacji politycznej w Polsce. Mamy takie zasady, że nigdy nie rozmawiamy za pośrednictwem mediów i dlatego udało nam się zbudować Koalicję Obywatelską na wybory samorządowe" - podkreśliła.

Lubnauer wskazała, że dla niej ważne jest budowanie koalicji w oparciu o partnerstwo, różnorodność, przy zachowaniu wartości i ideałów. "Jeżeli będziemy budować koalicje do przyszłorocznych wyborów to na takich standardach, zawsze zależało nam na nowej jakości w polityce" - dodała przewodnicząca Nowoczesnej.

Było to pierwsze spotkanie liderów PO i Nowoczesnej po środowych zmianach, kiedy to klub Nowoczesnej opuściło siedmioro posłów, którzy następnie wraz z wykluczonym w piątek z partii Piotrem Misiłą przystąpiło do klubu PO, który zmienił nazwę na Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Kamila Gasiuk-Pihowicz, dotychczasowa szefowa klubu Nowoczesnej, została wybrana wiceprzewodniczącą klubu PO-KO.

Odejście siedmiu posłów spowodowało, że klub Nowoczesnej przesłał istnieć i stał się 14-osobowym kołem poselskim. Katarzyna Lubnauer uznała środowe zmiany za "wrogie przejęcie" części jej ugrupowania.