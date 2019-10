Witnica: Policjanci zatrzymali 47-latka poszukiwanego ENA

Gorzowscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali 47-latka poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany przez Francuzów pod zarzutem licznych kradzieży - poinformowała Marzena Śpiewak z zespołu prasowego lubuskiej policji.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Gerard /Reporter

Do zatrzymania doszło w sobotę podczas rutynowej kontroli drogowej w Witnicy w pow. gorzowskim. 47-latka jadącego oplem zafira zatrzymali policjanci, bo jechał bez pasów.

"Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że jest on poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez francuskie organy ścigania. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a następnie został przewieziony do prokuratury" - powiedziała Śpiewak. Dodała, że o ewentualnej ekstradycji podejrzanego zdecyduje sąd.

Europejski Nakaz Aresztowania stosuje się od 2004 r. W razie konieczności zastępuje on długie procedury ekstradycji, które dawniej były stosowane przez państwa członkowskie UE.