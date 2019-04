"Rozmowy w sprawie oświaty powinny być prowadzone w formacie poszerzonej Rady Dialogu Społecznego, pod patronatem prezydenta RP. W takich rozmowach możemy wziąć udział" - powiedział PAP szef Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ Sławomir Wittkowicz.

W piątek okrągły stół edukacyjny otworzył premier Mateusz Morawiecki. Podczas wystąpienia skierował zaproszenie do organizacji związanych z oświatą, które nie przyjęły zaproszenia do okrągłego stołu na stadionie PGE Narodowym.

"Deklaruję, że drzwi na nasze spotkania pozostaną otwarte dla tych instytucji i osób, które teraz nie odpowiedziały na zaproszenie, a będą chciały włączyć się w merytoryczną dyskusję" - zapewnił Morawiecki.

Wittkowicz, zapytany przez PAP o deklarację premiera, ocenił: "To jest mniej więcej taka sama wartość jak to, że porozumienie zawarte przez rząd z NSZZ "Solidarność" jest najwyższym dobrem. Niestety nie podzielamy tego poglądu pana premiera".

Mimo tego przyznał: "Cieszymy się, że premier deklaruje gotowość do rozmów. Mam nadzieję, że to nie będą takie rozmowy jak przedstawiała strona rządowa od 25 marca, bo to był monolog, a nie rozmowy". Dodał, że nie liczy na to, że "rząd się ugnie".

Podkreślił też, że w "formacie" proponowanym przez rząd FZZ nie wyraziło zgody na uczestnictwo w obradach okrągłego stołu "i to pozostaje aktualne". "My uważamy, że to (rozmowy ws. oświaty - PAP) powinno być w formacie poszerzonej Rady Dialogu Społecznego, pod patronatem Prezydenta RP. W takich rozmowach możemy wziąć udział. W wiecach organizowanych przez premiera Morawieckiego, w tym formacie stadionowym, na pewno nie" - stwierdził Wittkowicz.

Od godz. 12.00 na stadionie PGE Narodowym w Warszawie trwa debata na temat systemu edukacji w Polsce. Oprócz przedstawicieli rządu biorą w niej udział rodzice, uczniowie, nauczyciele, a także reprezentanci środowiska oświatowego. Okrągły stół edukacyjny, zorganizowany został z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego.

Do udziału w okrągłym stole edukacyjnym premier Mateusz Morawiecki zaprosił m.in. rodziców, uczniów, nauczycieli, przedstawicieli związków zawodowych i reprezentantów środowiska oświatowego.

Udziału w okrągłym stole odmówił Związek Nauczycielstwa Polskiego i Wolny Związek Zawodowy "Solidarność - Oświata" należący do FZZ, a także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (stowarzyszenie dyrektorów, wizytatorów i pracowników oświaty zajmujących się zarządzaniem oświatą).

Prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że jest gotów wesprzeć rozmowy "w formule rozszerzonej Rady Dialogu Społecznego". "Jeśli trzeba, wezmę w nich udział" - zapowiedział.