Chciałbym być prezydentem wszystkich Polaków - powiedział w Gdyni lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówił, prezydent jest i powinien być strażnikiem konstytucji, prawa, zwyczajów i obyczajów.

Zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz /Grzegorz Banaszak /Reporter

Władysław Kosiniak-Kamysz, który ogłosił w sobotę swój start w wyborach prezydenckich, w niedzielę podkreślił, że chciałby być prezydentem wszystkich Polaków. "Co więcej - chciałbym być dla wszystkich Polaków - dla tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, dla tych wszystkich, którzy są dzisiaj może wykluczeni, dla tych wszystkich, którzy gdzieś w trakcie czy to transformacji, czy tego, co się dzieje w ostatnim czasie, zostali pozostawieni samym sobie" - powiedział.

Zapowiedział, że będzie się kierował zasadą "tyle wolności, ile można, i tyle wsparcie, ile trzeba". Dodał, jest to dla niego ważna zasada nie tylko gospodarcza, ale i polityczna.

Mówił, że "dzisiaj trzeba jasno i wyraźnie upomnieć się również o to, co jest domeną prezydenta, za co prezydent odpowiada". Przekonywał, że prezydent jest i powinien być strażnikiem konstytucji, prawa, zwyczajów, obyczajów - wszystkiego, co składa się na praworządność, ale także na zasady, relacje międzyludzkie.

Lider PSL podkreślił, że prezydent Andrzeja Duda "tej roli niestety nie wypełnia". "Ostatnie tygodnie pokazują jego zupełną bierność w zabieraniu nawet zdania w sprawach najważniejszych. Nie zabrał zdania w sprawie afery pana Banasia. Nie próbuje naprawić tej sytuacji jako przedstawiciel, który ma największy mandat do tego, bo został wybrany w bezpośrednich wyborach. Nie korzysta z tego uprawnienia" - powiedział Kosiniak-Kamysz.