​Polityka to jest dziedzina naszego życia i albo ją sprowadzamy do rynsztoku, obłudy i nienawiści, albo prowadzimy ją na innym poziomie. Ja do rynsztoku się nie wybieram - stwierdził przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz w Rozmowie #BezUników Piotra Witwickiego opublikowanej w ramach Tygodnika polsatnews.pl.

Piotr Witwicki z Polsat News rozmawiał z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem między innymi na temat kampanii wyborczej, przegranych wyborów, epidemii i spraw, które obecnie rozgrzewają opinię publiczną. Dziennikarz zauważył, że polityka jest dość brutalnym sportem.

- To jest dziedzina naszego życia i albo ją sprowadzamy do rynsztoku, obłudy i nienawiści albo prowadzimy ją na innym poziomie. Ja do rynsztoku się nie wybieram - stwierdził Kosiniak-Kamysz, podkreślając swoją wiarę w to, że da się ją prowadzić bez cynizmu i rynsztoku, choć nie zawsze wychodzi to za pierwszym razem,

Polityk zauważył, że dobre pomysły, przedstawiane przez jego obóz, nie przebijały się w mediach i nikt ich nie zauważał.



- Następnego dnia ktoś mówił to samo i część mediów wpadała w zachwyt. Wtedy zalewała mnie krew - stwierdził.

Piotr Witwicki skomentował, że bardzo chciałby zobaczyć spokojnego pana prezesa zalanego krwią.

- Były takie sytuacje również w praktyce lekarskiej. Miałem też okazje przeżyć w tej kampanii niesamowite chwile. Samo bycie kandydatem na prezydenta jest wyjątkowym doświadczeniem - odpowiedział Kosiniak Kamysz.