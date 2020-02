Włocławek: Śmierć w komendzie policji

Mężczyzna zatrzymamy w sprawie narkotykowej zmarł we wtorek wieczorem na Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku (Kujawsko-pomorskie). Prokuratura wszczęła śledztwo - poinformował st. sierż. Anita Szefler-Ciupińska z zespołu komunikacji włocławskiej komendy.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Damian Klamka/East News /East News

"Mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla zatrzymanych w związku ze sprawą narkotykową. Po wykonaniu z podejrzewanym czynności procesowych, rozpoczęto procedurę związaną z osadzeniem go w pomieszczeniu dla zatrzymanych, w którym niestety zasłabł. Od razu pomocy zaczęli mu udzielać policjanci, a potem wezwana na miejsce załoga karetki pogotowia. Niestety mężczyzna zmarł" - powiedziała st. sierż. Anita Szefler-Ciupińska z zespołu komunikacji Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.



Policjanci o zdarzeniu niezwłocznie poinformowali prokuratora i biegło patomorfologa, którzy przyjechali do komendy i prowadzili dalsze czynności.

Reklama

St. sierż. Szefler-Ciupińska zaznaczyła, że prokuratura w sprawie zgonu mężczyzny wszczęła śledztwo, a policja prowadzi wewnętrzne czynności.