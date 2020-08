- LGBT jest ewidentnie fobią prawicy. To podgrzewany temat ze względu na walki frakcyjne - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" szef SLD i jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Jego zdaniem nie może być tak, że policjanci "przyduszają kolanem" uczestników manifestacji LGBT, a posłanki i posłowie "siedzą do godz. 4 nad ranem na komisariacie i to widzą".

Zdjęcie Włodzimierz Czarzasty /Jan Bielecki /East News

Prowadząca Dorota Gawryluk zapytała Czarzastego o wypowiedź ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który gościem "Wydarzeń" był w poniedziałek 24 sierpnia.

- Na marszu równości, gdy była przemoc wobec jego uczestników, prokuratura wnioskowała o areszt dla napastników. Czy wtedy pan Czarzasty protestował i mówił o "policyjnym kraju"? - pytał Ziobro w kontekście interwencji policji na stołecznym Krakowskim Przedmieściu, gdy funkcjonariusze zatrzymali uczestników manifestacji.

Włodzimierz Czarzasty: LGBT jest fobią prawicy

Zdaniem Czarzastego LGBT jest "ewidentnie fobią prawicy". - To podgrzewany temat ze względu na walki frakcyjne - uznał.

Przypomniał też o niedawnym zdarzeniu z Katowic, gdy mężczyzna wykonywał nazistowski gest podczas przemarszu środowisk narodowych.

- Widziała tam pani ktoś przyduszanego kolanem? - zapytał prowadzącej.

Dorota Gawryluk przypomniała wtedy, że ten mężczyzna został zatrzymany. Dodała, że podczas protestu aktywistów LGBT w Warszawie, niektórzy z nich niszczyli m.in. policyjne mienie.

- Jeżeli ktoś to robi, powinien ponieść karę. Ale czy za odepchniecie osoby i pomazanie farbą samochodu trzeba wrzucać młodą osobę do aresztu? - podsumował Czarzasty.

Czarzasty o planach Lewicy i zjednoczeniu SLD z Wiosną

Szef SLD zdradził również plany Lewicy do końca tego roku. Wśród nich jest utworzenie struktur partyjnych w 320 powiatach, co ma się stać "pierwszy raz w historii wszystkich partii".

- Będzie również szesnaście kongresów programowych, a w listopadzie wielki kongres. Z kolei w grudniu SLD zjednoczy się z Wiosną - zapowiedział.

Zapytany o relację z partią Razem odpowiedział, że zarówno jego ugrupowanie, jak i Wiosna Roberta Biedronia "są z nią w kontakcie". - Relacje z Adrianem Zandbergiem i Marceliną Zawiszą nie popsuły się - zapewnił Czarzasty.

"Premier otrzymuje zbyt niskie wynagrodzenie"

Polityk skomentował także sejmowe głosowanie ws. podwyżek dla polityków i samorządowców. - Moment był fatalny, ale wielu ludzi zadaje pytanie, dlaczego premier rządu zarabia mniej niż podsekretarz stanu - zauważył.

Jego zdaniem szef rządu otrzymuje zbyt niskie wynagrodzenie. - Z tym problemem zmierzymy się prędzej czy później - podsumował.