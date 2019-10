Włodzimierz Czarzasty o sprawie frankowiczów: Zawiodło państwo i politycy

Jestem zadziwiony arogancją banków w Polsce. Nie straszcie ludzi, nie mówcie ludziom, że jedyną drogą dla tzw. frankowiczów są sądy – powiedział w czwartek w Radomiu szef SLD Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do orzeczenia TSUE dotyczącego kredytów frankowych.

Zdjęcie Włodzimierz Czarzasty /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

"Jestem zadziwiony arogancją banków w Polsce. Słucham dzisiaj wypowiedzi przedstawicieli banków. To nie jest tak, że będziecie rywalizowali z obywatelkami i obywatelami. Myślę, że nastąpił - i powinien nastąpić - czas skruchy i refleksji" - powiedział Czarzasty na konferencji w Radomiu. Zaznaczył, że kredyt nie może być spłacany kilka razy, a jego wartość nie może się okazać w pewnym momencie niższa od wartości odsetek.

Reklama

"Tak być nie powinno. W związku z tym nie straszcie ludzi, nie mówcie ludziom, że nie będziecie brali pod uwagę tego orzeczenia i że jedyną drogą jest staranie się przez sądy" - mówił szef SLD. "A może byście pierwszy raz w życiu ludziom pomogli, a nie tylko na nich zarabiali?" - zwrócił się Czarzasty do bankowców.

Lider SLD o prezydencie i prezesie PiS: Kłamczuchy

Zdaniem szefa SLD tzw. frankowiczów zawiodło państwo i politycy. Czarzasty przytoczył słowa prezydenta Andrzeja Dudy o tzw. frankowiczach z maja 2015 r.: "To jest to na co czekały setki tysięcy ludzi. Złożę w Sejmie projekt ustawy, która rozwiąże ten palący problem milionów Polaków, którzy znaleźli się w rozpaczliwej sytuacji z winy banków i z powodu kompletnej bezczynności państwa".

"Kłamczuch. Po prostu kłamczuch" - skomentował tę wypowiedź prezydenta Czarzasty.

Polityk przytoczył także słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z kwietnia 2016 r.: "To będzie poważna operacja, ale całkowicie możliwa do wykonania. Będzie musiał się w to zaangażować Narodowy Bank Polski. I żeby było jasne, nie mówię tylko o tzw. kredytach frankowych, w które złapano dziesiątki tysięcy rodzin i które stały się forma nowoczesnego niewolnictwa". "Kłamczuch numer dwa" - skwitował tę wypowiedź lidera PiS polityk SLD.

"Panowie, no nie dało Wam się oszukać mieszkanek i mieszkanek Polski. Jeden skłamał i drugi skłamał. Jeden zrobił to po to, żeby walczyć o głosy ludzi, drugi zrobił to po to, żeby uśmierzyć atmosferę" - powiedział Czarzasty.

Czarzasty: Brak odpowiedniej reakcji państwa

Według niego, państwo nie zareagowało w porę i nie przestrzegło przed niebezpieczeństwami związanymi z zaciąganiem kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego.

"Rola informacyjna państwa została bardzo zapomniana w tym momencie. I tu się kłaniamy panu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, znanemu z powiedzenia 'bierzecie kredyty, a wszystkie problemy państwa zostaną rozwiązane'" - powiedział Czarzasty.

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł w sprawie dotyczącej kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. Wyrok TSUE może mieć istotny wpływ na sytuację Polaków, którzy mają takie kredyty mieszkaniowe. Trybunał stwierdził, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego.