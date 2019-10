Zarząd SLD jest otwarty na utworzenie wspólnej partii na lewicy - oświadczył szef SLD Włodzimierz Czarzasty po posiedzeniu zarządu. 9 listopada zbierze się Rada Krajowa SLD, a na 7 grudnia zwołano konwencję, na której mają zapaść decyzje umożliwiające SLD współtworzenie w przyszłości takiej partii.

Komitet wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który tworzyły SLD, Wiosna i Lewica Razem pod wspólnym logo Lewica, otrzymał 12,56 proc. w wyborach do Sejmu. Wynik przełożył się na 49 mandatów, z czego 24 przypadło SLD, 19 Wiośnie, a sześć Lewicy Razem.

W czwartek zebrał się Zarząd Krajowy SLD, który - jak powiedział szef partii po posiedzeniu - podjął decyzję w sprawie konsolidacji lewicy i udziale SLD w tej konsolidacji. "Co to oznacza? Jesteśmy otwarci - jako zarząd - na utworzenie wspólnej partii na lewicy" - powiedział Czarzasty na briefingu prasowym.

"W tej sprawie postanowiliśmy jednomyślnie zwołać 9 listopada Radę Krajową z udziałem wszystkich naszych posłanek i posłów, a 7 grudnia konwencję, na której mają zapaść wszystkie decyzje, które umożliwią Sojuszowi Lewicy Demokratycznej współtworzenie potencjalnie partii, która będzie działała na lewicy" - dodał.

Przełomowe decyzje?

Ponadto - poinformował Czarzasty - zarząd zobowiązał posłów SLD do "utworzenia ze wszystkimi partiami, które startowały z komitetu wyborczego Lewica, wspólnego klubu parlamentarnego".

Kolejną decyzją zarządu było upoważnienie szefa SLD do ustalenia w rozmowach z Wiosną i Lewicą Razem kandydata lub kandydatki na prezydenta. "Uprzejmie informuję, że lewica po pierwsze: będzie miała kandydata bądź kandydatkę na prezydenta, po drugie: będzie to wspólny kandydat trzech partii" - powiedział Czarzasty.

Decyzje, które podjął Zarząd Krajowy SLD, Czarzasty uznał za przełomowe. Zaznaczył, że wszystkie te decyzje podjęte zostały jednomyślnie.

Deklaracja Biedronia

W ubiegłym tygodniu Rada Krajowa i Zarząd Krajowy Wiosny podsumowały wybory parlamentarne. Po posiedzeniu władz swej partii lider Wiosny Robert Biedroń mówił, że jego ugrupowanie wyraziło chęć budowy szerokiego porozumienia na lewo od Platformy Obywatelskiej i PSL-u.

"Ten sygnał wysyłamy dlatego, że dzisiaj jest ten moment, w którym dokonujemy ważnych decyzji, co do przyszłości naszych formacji. Chcemy to robić razem. Razem z Razem i razem z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, ale także z innymi partnerami i to jest nasza decyzja. Będziemy dbali o to, żeby nie tylko w parlamencie powstał klub parlamentarnej całej lewicy, ale także, żeby na przyszłość połączyło nas wspólne marzenie o jeszcze lepszej Polsce" - powiedział wówczas Biedroń.

Posiedzenie Rady Krajowej Lewicy Razem planowane jest na najbliższy weekend.