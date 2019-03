I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zwróciła się do rzecznika dyscyplinarnego SN z wnioskiem o rozważenie, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej Joanny Lemańskiej i sędziego Aleksandra Stępkowskiego - poinformował SN.

Zdjęcie Prof. Małgorzata Gersdorf /Michał Dyjuk /Agencja FORUM

Jak przekazał w czwartek rzecznik prasowy SN sędzia Michał Laskowski wniosek ma związek z wydarzeniami towarzyszącymi rozpoznawaniu w SN odwołania krakowskiego sędziego Waldemara Żurka od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa.

Reklama

Niedawno - 8 marca - w SN zapadły dwa postanowienia dwóch Izb w sprawie sędziego Żurka. Wówczas Izba Kontroli Nadzwyczajnej, której prezesem jest Joanna Lemańska - przed południem - odrzuciła odwołanie tego sędziego od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa dotyczącej przeniesienia go do innego wydziału krakowskiego sądu. Z kolei - po południu - Izba Cywilna SN odroczyła do 20 marca posiedzenie w sprawie wyłączenia sędziów Izby Kontroli SN od rozpoznawania tego odwołania.

Przedpołudniową decyzję SN podjął wtedy w jednoosobowym składzie, w którym zasiadał sędzia Stępkowski. Nie był on objęty wnioskiem o wyłączenie, gdyż do pełnienia urzędu sędziego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej został powołany już po złożeniu tego wniosku. Posiedzenie w tej sprawie zostało wyznaczone dzień wcześniej - 7 marca.

Z kolei posiedzenie Izby Cywilnej w składzie trojga sędziów, które odbyło się 8 marca po południu, zostało wyznaczone 7 lutego. Jak informował rzecznik prasowy SN, w podjętym wtedy postanowieniu Izba Cywilna postanowiła odroczyć swoje posiedzenie, a postanowienie podjęto na podstawie akt sprawy, pozostających do 8 marca włącznie "do dyspozycji sędziów orzekających w przedmiocie wniosku o wyłączenie".

W czwartek sędziowie Izby Cywilnej przedstawili składowi siedmiu sędziów tej Izby pytanie, czy niedawna decyzja Izby Kontroli Nadzwyczajnej o odrzuceniu odwołania sędziego Żurka od uchwały KRS jest ważna i obowiązująca.