Prezydium Sejmu zdecydowało, że najbliższe posiedzenie Sejmu zostanie przerwane w środę i wznowione po wyborach – powiedział we wtorek wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS). Zapewnił, że po wyborach nie będą do porządku włączane nowe punkty.

Zdjęcie Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

"Mój klub wniósł taka propozycję do prezydium Sejmu, żeby jutrzejsze posiedzenie ograniczyć do jednego dnia ze względu na krótka kampanię wyborczą i prośbę posłów, żeby mogli jechać do okręgów. Prezydium Sejmu podjęło decyzję, że posiedzenie zostanie przerwane po jutrzejszych obradach i dokończone 15 października" - powiedział Terlecki we wtorek wieczorem.

Zapewnił, że po przerwie do porządku obrad nie zostaną włączone nowe punkty. Takie przypuszczenia formułowała opozycja, której przedstawiciele podkreślali, że przerwanie obrad Sejmu i wznowienie ich po wyborach to rzecz bez precedensu.

"Sytuacja bez precedensu"

Posiedzenie Sejmu zostanie dokończone już po wyborach parlamentarnych, które odbędą się 13 października. Dotąd nie było przypadku, by Sejm kończącej się kadencji zbierał się po dniu wyborów.

"To sytuacja bez precedensu, złamanie obyczaju. Nie było jeszcze takiej sytuacji. Wygląda na to, że PiS wie z wewnętrznych sondaży, że przegra wybory i chce po 13 października przepchnąć jakieś nowe kontrowersyjne projekty, zabezpieczające ich interesy polityczne" - skomentował wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15).

Według harmonogramu zamieszczonego we wtorek wieczorem na stronie Sejmu, w środę o godzinie 19:30 posłowie mieliby rozpatrzyć wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Sprawa Amber Gold po wyborach

Głosowania przewidziane są na godz. 21.00. Po nich natomiast ma zostać przedstawiona informacja z działalności KRS w roku 2018 oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018. Zakończenie środowych obrad planowane jest na 1:30.

Z harmonogramu wynika też, że inne punkty, m.in. sprawozdanie komisji śledczej ds. Amber Gold byłyby rozpatrywane już po wyborach.

Ryszard Terlecki poinformował, że we wtorek po godz. 21 odbędzie się posiedzenie prezydium Sejmu, a następnie Konwent Seniorów.