Sejm nie poparł wniosku PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego, w którym kandydatem na premiera był Grzegorz Schetyna.

Politycy PiS Jarosław Kaczyński, rzeczniczka PiS Beata Mazurek, Stanisław Piotrowicz, Waldemar Andzel, Mariusz Błaszczak podczas głosowania

Premier Mateusz Morawiecki zostaje na stanowisku. Dziękujemy za śledzenie naszej relacji.





Za wnioskiem głosowało 163 posłów, przeciw było 233, 20 wstrzymało się od głosu. Posłowie PiS przyjęli wynik głosowania okrzykami: "Mateusz, Mateusz!".



Sejm oddalił wniosek o wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego.



Posłowie oddali głosy.

Trwa głosowanie.



Ogłoszono przerwę.



Premier podczas debaty nad wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności dla rządu

Premier: To rękojmia, że nasze reformy będą kontynuowane.



- Polityka to jest spór, to jest normalne. Czekamy na wasz program. Polityka to spór na programy - mówi premier.



Morawiecki: To, że PO będzie mieć taką czelność, że już w kilka tygodni po wyborach będzie łamała obietnice, tego się nikt nie spodziewał. Wasza wiarygodność jest warta mniej niż zero.



Premier wymienia sukcesy polityki PiS. Mówi o wiarygodności, a w sali słychać oklaski.



- Jestem dumny z tego, że potrafiliśmy odbudować elementarną sprawczość instytucji państwa, którą w waszych czasach nie działała - mówi.



Premier dziękuje za wotum zaufania.



Przemówienie zaczyna premier Morawiecki.



Robert Winnicki: Zamiast reformować instytucje, to obsadzacie je swoimi ludźmi.

Kulesza do posłów PiS i PO: Łączy was buta i pycha wobec obywateli.

Jakub Kulesza: Wam wszystkim należy się wotum nieufności. Nie różnicie się od siebie.



Petru nawiązuje też do inwestycji energetycznych. "Jak można walczyć ze smogiem, stawiając na węgiel?" - pyta.

- Zachowujecie się tak, jakby korupcja była czymś normalnym - grzmi Petru.



Petru mówi, że inwestycje zapowiadane przez premiera nigdy nie powstaną.

Głos zabiera Ryszard Petru.

Adam Andruszkiewicz: Nie mówcie jak zarządzać gospodarką, nie macie kompetencji.



Paweł Pudłowski (Nowoczesna): Gdzie są obiecane śmigłowce Macierewicza, okręty?



- My proponujemy nową, lepszą Polskę. Po pierwsze zjednoczenie Polaków. Po drugie, demografia. 500 plus nie wszystko - mówi Kosiniak-Kamysz.



Wystąpienie kończy słowami: Z tego popiołu, który po sobie zostawicie, odrodzi się Polska, nowa lepsza Polska zwycięży!



- Wiele pan mówił o skracaniu kolejek. 23 miesiąca do endokrynologa, 11 do ortodonty. Z 5 mln uczniów, 15 tys. dostąpiło zaszczytu w dentobusie - lider PSL komentuje funkcjonowanie służby zdrowia.

Kosiniak-Kamysz: Wy proponujecie wspaniałą zmianę dla samych swoich. My proponujemy wspaniałą zmianę dla Polski.

- Polacy nie oczekują mówienia prawdy, a milczenia. Musi pan zamilknąć i odejść - szef PSL zwraca się do Mateusza Morawieckiego.



Masłowskiego zastępuje Władysław Kosiniak-Kamysz.



- Zmarnowaliście pieniądze na wotum zaufania i wotum nieufności. Na ten cyrk - twierdzi Masłowski.



- Sprawdźmy, czy PiS i PO to nie są takie same partie - mówi Masłowski, a w Sejmie robi się coraz niespokojniej.



Miejsce na mównicy zajmuje Maciej Masłowski z Kukiz'15.



- Znakiem rozpoznawczym waszych rządów jest kłamstwo, manipulacja, drożyzna, obłuda i nepotyzm - mówi Kopacz.



Była premier nie chce zejść z mównicy. Jej mikrofon zostaje wyłączony.



- Ten rząd to jedna wielka piramida finansowa - mówi Kopacz (PO), po czym proszona jest o opuszczenie mównicy.

Przemawia Ewa Kopacz.

Zdaniem Horały zamiana rządu Morawieckiego na rząd Schetyny, to jak "przesiadka z ferrari do trabanta".



- Tysiące warszawiaków zostało oszukanych poprzez zabranie im bonifikaty [na użytkowanie wieczyste - przyp. red.]. Jedynym programem PO jest podwyższanie podatków, nakładanie opłat - mówi Horała.



W kontrze głos zabiera Marcin Horała.



Schetyna przekonuje, że opozycja zamierza rozliczyć PiS z "każdej złotówki, z każdej niegodziwości".



- Niech pan przestanie dbać tylko o "pisiewiczów" - Schetyna zwraca się do premiera.



- Polacy będą więcej zarabiać - przekonuje polityk.

Przemawiający dwukrotnie już prosił o ciszę i uspokojenie sali.



- Dlaczego nie chce pan przyjąć projektów PO, jak łagodzących ceny prądu czy ujednolicających stawki VAT na produkty żywnościowe - Schetyna pyta premiera.



Schetyna mówi, że opozycja pomoże policjantom, pielęgniarkom i rolnikom. Zapowiada też rozszerzenie programu 500 plus.



- Panie premierze kłamać pan umie, ale nie potrafi rządzić - twierdzi Schetyna.

- Próbujecie Polaków przekonać, że znów Unię pokochaliście - mówi Schetyna.

- Skoro jest tak dobrze w budżetówce, to czemu jej pracownicy nie otrzymują podwyżek? - pyta szef PO.



Kłamcy boją się prawdy - mówi Grzegorz Schetyna, szef PO.



Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (co najmniej 231) na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na premiera.

W środę Sejm udzielił wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Z wnioskiem o nie wystąpił do Sejmu tego dnia przed południem szef rządu, prosząc Izbę o "ocenę ostatniego roku i ostatnich trzech lat" rządu Zjednoczonej Prawicy.