Zdjęcie Minister edukacji Anna Zalewska (2P) oraz szef kancelarii premiera Michał Dworczyk (P) / Tomasz Gzell /PAP

Lider PO Grzegorz Schetyna w sobotę w trakcie konwencji regionalnej Platformy Obywatelskiej zapowiedział złożenie w przyszłym tygodniu wniosku o wotum nieufności wobec minister edukacji narodowej. Jak mówił, PO rozliczy minister Zalewską "ze zniszczenia polskiej szkoły".

"Desperacki atak Grzegorza Schetyny podczas partyjnej konwencji PO we Wrocławiu, skierowany przeciwko mnie i zmianom wprowadzonym dzięki reformie edukacji, świadczy o słabości przewodzącego PO i jego zaplecza partyjnego" - napisała minister Zalewska w oświadczeniu przesłanym PAP.

"PO ma do zaoferowania jedynie agresję i polityczny atak"

Dodała, że wniosek o wotum nieufności wobec niej to "kolejny dowód na to, że Platforma Obywatelska nie ma żadnych konstruktywnych propozycji dla Polaków". "Ma im do zaoferowania jedynie agresję i polityczny atak" - oceniła.

"Grzegorzowi Schetynie brakuje przede wszystkim odwagi! Przypomnę, że skierowałam przeciwko niemu pozew do sądu o naruszenie dóbr osobistych (chodziło o słowa szefa PO dotyczące "okradania PCK i finansowania kampanii wyborczych PiS z pieniędzy PCK" - PAP), zobowiązując go do przeprosin. 14 marca br. odbyła się pierwsza rozprawa, na której nie pojawił się ani Grzegorz Schetyna, ani jego pełnomocnik. To nic innego, jak tchórzostwo ze strony Grzegorza Schetyny i ucieczka przed prawdą!" - podkreśliła Zalewska.

Sprawa przeciwko Nowackiej trafi do sądu

Minister edukacji odniosła się także do słów liderki Inicjatywy Polska Barbary Nowackiej, wypowiedzianych podczas sobotniej konwencji PO. "Po ponad trzech latach możemy Annie Zalewskiej powiedzieć: wara od naszych dzieci i wara od polskiej szkoły" - powiedziała. "By szkoła nie uległa więcej takiej presji, naciskom i manipulacji jak dziś ulega program nauczania, powołamy komisję edukacji narodowej niezależną, silną, odpowiadającą przed parlamentem, która będzie tworzyć programy na lata (...) Zbudujemy dobrą szkołę" - podkreśliła Nowacka.

Według minister Zalewskiej liderka Inicjatywy Polska "dopuściła się powielania kłamstw i snucia kolejnych insynuacji". "W związku z tym w poniedziałek kieruję przeciwko pani Nowackiej sprawę do sądu" - oświadczyła.