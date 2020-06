Wniosek o wotum zaufania dla rządu. Debata w Sejmie

To było jedno z najbardziej bezczelnych wystąpień w historii Sejmu - powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz po wniosku premiera o wotum zaufania dla rządu. W Sejmie trwa debata na ten temat.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Jacek Dominski/ /Reporter

Posłowie zaapelowali do premiera o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację na Śląska oraz na dyskryminację osób, które pochodzą z tego regionu.

Janusz Korwin-Mikke przekonuje, że nie ma epidemii, a "rządy całego świata kłamią, aby robić swoje lewe interesy".

Katarzyna Lubnauer (KO): Z wystąpienia Morawieckiego wynikały: atak paniki, histeria oraz bezsilność. Polacy tracili dochody, a tymczasem krewni i znajomi polityków PiS zyskiwali pieniądze. Mamy dość tej ściemy.

Grzegorz Braun (Konfederacja): Czy rząd śledzi statystykę zgonów z innych przyczyn, niż koronawirus? Czy państwo liczycie tych wszystkich ludzi, którzy odeszli na tamten świat?

Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL: To było jedno z najbardziej bezczelnych wystąpień w historii Sejmu. Was trzeba uleczyć z ciężkiej choroby nienawiści, roznosicie ją po całej Polsce. Macie jeden program: Zabić PO.

"To co powiedział premier to była farsa" - powiedział lider PO Borys Budka podczas debaty w Sejmie. "Gdyby był pan człowiekiem honoru, za Szumowskiego, za Banasia podałby się pan do dymisji".

