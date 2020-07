Wnioski o wotum nieufności wobec Mariusza Kamińskiego i Zbigniewa Ziobry. Decyzja Sejmu

Sejm odrzucił w środę wieczorem (15 lipca) wnioski o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego oraz ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, złożone przez posłów Koalicji Obywatelskiej. Posłowie KO zaznaczali, że wnioski są wyrazem sprzeciwu wobec działań i zaniechań szefa MSWiA i działań prowadzących do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości w wykonaniu szefa resortu sprawiedliwości.

Zdjęcie Zbigniew Ziobro i Mariusz Kamiński w Sejmie /Piotr Molecki/East News /East News

Za przyjęciem wniosku w sprawie Mariusza Kamińskiego głosowało 216 posłów, 233 było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Z kolei wyniki głosowania w sprawie Zbigniewa Ziobry przedstawiają się następująco: za przyjęciem wniosku było 217 posłów, przeciw 232, a dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Zapis relacji na żywo z wydarzeń w Sejmie dostępny jest TUTAJ.



Szczegóły wniosku ws. szefa MSWiA

Poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA został złożony przez posłów Koalicji Obywatelskiej w czerwcu. Posłowie we wniosku napisali, że jest on wyrazem sprzeciwu wobec działań i zaniechań Mariusza Kamińskiego w koordynowanym przez niego dziale administracji rządowej.

"Zaangażowanie służb podległych ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu w brutalne zwalczanie protestów obywateli oraz legalnej, przeciwstawiającej się łamaniu zasad demokratycznego państwa prawa opozycji, stanowi główną aktywność ministra mającego być gwarantem bezpieczeństwa polskich obywateli" - wskazali posłowie we wniosku o wrażenie wotum nieufności.

Wniosek dotyczący Ziobry

Jak podkreślali posłowie KO, mówiąc o drugim wniosku, jest on "wyrazem sprzeciwu wobec działań podejmowanych przez Zbigniewa Ziobrę, których celem jest upolitycznienie i podporządkowanie władzy wykonawczej wymiaru sprawiedliwości w Polsce".

Zdaniem posłów, działania te prowadzą do "obniżenia rangi Polski poza granicami kraju". Według wnioskodawców, Polska postrzegana jest coraz częściej "jako państwo niepraworządne, niedemokratyczne, naruszające podstawowe zasady i normy, stawiane w jednym rzędzie obok państw autorytarnych takich jak Rosja czy Białoruś".

Jako jeden z przykładów "niewydolności" prokuratury posłowie KO wskazali zakup przez Ministerstwo Zdrowia maseczek ze sfałszowanymi certyfikatami jakości.

"Nie wiadomo, co prokuratura zrobiła, aby ustalić winnych zaniedbań po stronie Ministerstwa Zdrowia - czy przesłuchano świadków, zabezpieczono dokumentację, zażądano opinii biegłych lub przeprowadzono inne czynności zmierzające do zabezpieczenia dowodów w opisywanej sprawie" - napisano we wniosku.