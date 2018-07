Wnuk byłego prezydenta RP: Zdarzyło mi się to pierwszy raz

Wnuk byłego prezydenta RP Dominik W., oskarżony m.in. o jazdę autem pod wpływem alkoholu, powiedział w poniedziałek przed Sądem Rejonowym w Gdańsku, że "zdarzyło mu się to pierwszy raz". 21-latek nie przyznał się do innych zarzutów, m.in. do znieważenia policjantów.

Rozpoczął się proces wnuka Dominika W.

Oprócz prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym oskarżony przyznał się jeszcze do uszkodzenia jednego z pojazdów.

Pięć zarzutów

Dominikowi W. prokuratura postawiła pięć zarzutów, z których najpoważniejszy to "sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym".

Według prokuratury oskarżony 25 lutego 2018 r. na jednej z ulic w Gdańsku-Oruni jechał samochodem, nie mając do tego uprawnień i był nietrzeźwy (w chwili zatrzymania miał w wydychanym powietrzu nie mniej niż 2,08 promila alkoholu). Kierowany przez niego golf poruszał się od lewej do prawej krawędzi jezdni, wjeżdżał na chodniki, zmuszając pieszych do ucieczki, uderzał też w inne pojazdy.

Mężczyzna został też oskarżony o znieważenie policjantów i zmuszanie ich do "odstąpienia od czynności służbowych". Dominikowi W. zarzucono też użycie przemocy i gróźb wobec ochroniarza z pobliskiego sklepu, który próbował go zatrzymać. Młodemu mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.

"Oskarżony był agresywny"

"Nie groziłem i nie kierowałem obelg w kierunku do funkcjonariuszy. Może przeklinałem, ale na pewno nie do policjantów. Nie przyznaję się, że kopnąłem policjantkę. Jak mnie rzucili na podłogę, to mogłem kogoś kopnąć, ale tylko przypadkiem. Nikogo nie skrzywdziłem, raczej to oni mnie skrzywdzili" - takie wyjaśnienia, odczytane w poniedziałek przez sąd, złożył podczas przesłuchania w prokuraturze Dominik W.

Jeden z pokrzywdzonych policjantów Radosław K. zeznał w sądzie, że oskarżony podczas zatrzymania, mimo zakucia w kajdanki, był bardzo agresywny. "Próbował uderzać głową w szybę boczną radiowozu. Odgrażał się słowami: 'nie wiecie kim ja jestem, dziadek załatwi mi takich adwokatów, że nie będziecie pracować w policji'. W szpitalu odmówił pobrania krwi. Twierdził, że nie da sobie wbić igły, bo jego babcia została czymś zarażona podczas pobierania krwi. Stawiał opór i szarpał się do tego stopnia, że w szóstkę musieliśmy go przytrzymać na podłodze. Wyzywał nas, krzyczał m.in. 'policyjne k...y'. Podczas tej interwencji koleżankę kopnął w nogę" - mówił policjant.

W reakcji na wypowiedź świadka Dominik W. oświadczył przed sądem, że z jego ust nigdy nie padły słowa, w których miał grozić funkcjonariuszom i powoływać się na wpływy swojego dziadka.

"Kopnął mnie w prawą nogę, ale nie doznałam obrażeń. Oskarżony był agresywny, podczas tej szamotaniny z nami spadły mu nawet buty" - zeznała w sądzie policjantka, Justyna T.

Kolejne rozprawy mają odbyć się we wtorek 31 lipca oraz 27 listopada.

To nie pierwsza sprawa karna Dominika W.

Dominik W. przebywa w areszcie. Trafił do niego w ostatnich dniach marca. Tuż po zatrzymaniu gdański sąd rejonowy zastosował wobec W. środek zapobiegawczy w postaci 10 tys. zł kaucji. Mężczyzna wpłacił pieniądze i opuścił areszt, prokuratura złożyła jednak do Sądu Okręgowego zażalenie na decyzję sądu niższej instancji. 6 marca sąd odwoławczy uznał, że "poręczenie majątkowe nie jest środkiem, który w należytym stopniu zabezpieczy tok postępowania" i zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Dominik W. jest synem Przemysława Wałęsy, który zmarł w styczniu 2017 r.

To nie jedyna sprawa karna wnuka Lecha Wałęsy. Przed gdańskim sądem trwa proces, w którym mężczyzna odpowiada za naruszenie nietykalności cielesnej kobiety, swojej partnerki.