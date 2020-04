Premier Mateusz Morawiecki skierował wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o powołanie Wojciecha Murdzka na nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Ma on zastąpić na stanowisku Jarosława Gowina, który w ubiegłym tygodniu podał się do dymisji.

Zdjęcie Wojciech Murdzek / Jakub Kamiński /East News

Przypomnijmy, że w poniedziałek (6 kwietnia) wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin oświadczył, że podaje się do dymisji z obu pełnionych funkcji. Powodem - jak poinformował Gowin - było jego przekonanie, że wybory prezydenckie nie powinny odbyć się 10 maja ze względu na zagrożenia związane z epidemią koronawirusa w Polsce.

Funkcję wicepremiera po Gowinie objęła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Kim jest Wojciech Murdzek?

Wojciech Murdzek jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i byłym prezydentem Świdnicy.

W 2019 r. został wybrany z listy PiS w Wałbrzychu do Sejmu. Posłem był też w poprzedniej kadencji parlamentu. Przewodniczył sejmowej nadzwyczajnej komisji ds. deregulacji. Zasiadał również w sejmowych komisjach: gospodarki i rozwoju, finansów publicznych oraz tzw. komisji śledczej ds. VAT. Pracował m.in. nad ustawami o innowacyjności.

Urodził się w 1957 r. w Świdnicy. W 1981 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Na tej samej uczelni w 1988 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku Projektowanie Systemów Mikroprocesorowych, a w 2008 r. - studia podyplomowe na kierunku New Public Management w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Od 2002 do 2014 r., przez trzy kadencje, sprawował urząd prezydenta Świdnicy.

W 2013 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, w 2014 r. - Samorządowego Oskara - nagrodę im. Grzegorza Palki.