Wójcik o budowie gigantycznego budynku sądu w Toruniu

Budowa nowego gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu to największa obecnie inwestycja w wymiarze sprawiedliwości w Polsce – powiedział we wtorek w Toruniu wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Dodał, że jest to projekt "gigantyczny". Będzie kosztował 153 mln zł.

Zdjęcie Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

Wiceszef resortu sprawiedliwości uczestniczył w Toruniu w uroczystości podpisania aktu erekcyjnego i wkopania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego w Toruniu.

Reklama

"Jeżeli spojrzymy na wizualizację obiektu - to wiemy, dlaczego jest to tak ogromna inwestycja. Obiekt będzie miał blisko 18 tys. metrów kwadratowych, pięć pięter, jedno piętro podziemne. (...) Rozmawiałem przed chwilą z prezydentem Torunia, który powiedział mi, że wielu nie wierzyło w rozpoczęcie tego przedsięwzięcia. A jednak państwo widzicie już przygotowywany teren, a niedługo powstaną fundamenty, a później wznoszony będzie cały gmach" - mówił Wójcik.

Dodał, że w Toruniu stanie gmach, który oczekiwany był od dziesięcioleci.

"W przeciągu kilku lat - dość szybko, czego nie ukrywam - stanie tutaj budynek, który był oczekiwany od wielu lat. To ważna informacja dla mieszkańców tego miasta, bo przede wszystkim dla nich wznosimy ten budynek, jako najważniejszych interesariuszy. Tak, żeby przychodzili szukać sprawiedliwości w tym miejscu i by ona nie była realizowana w warunkach urągających godności urzędu. Mówię także o sędziach i prokuratorach oraz innych pracownikach, którzy cisną się, gniotą w różnych częściach miasta - w czterech w tej chwili lokalizacjach" - wskazał Wójcik.

Wiceminister sprawiedliwości dodał, że był to przez wiele lat problem, a konsultacje w resorcie wskazały jednoznacznie, że ta inwestycja jest potrzebna.

"Wymiar sprawiedliwości to nie tylko dobrze przygotowani, wykształceni, doświadczeni sędziowie z empatią, to nie tylko prokuratorzy, asesorzy, pracownicy, ale także budynki - infrastruktura. Wymiar sprawiedliwości musi mieć należne miejsce, a jeżeli tak to infrastruktura jest potrzebna. Dzisiaj na naszych oczach rozpoczyna się budowa obiektu, o który zabiegano od dawna" - wskazał wiceszef resortu sprawiedliwości.

Podkreślił, że wielokrotnie w kontakcie z nim w sprawie tego budynku była posłanka PiS Anna Sobecka z Torunia, ale także prezydent miasta Michał Zaleski i wiceprezydent Zbigniew Rasielewski.

"Wmurowanie tego kamienia węgielnego nie jest moją zasługą, ale wielu osób. Jako ministerstwo dajemy na to środki, a decyzję podjął minister, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. To on zadecydował, że w Toruniu ta inwestycja musi być realizowana. To słoneczny dzień dla Torunia. Mam nadzieję, że za kilka lat będę mógł przyjechać tutaj na otwarcie gmachu sądu. 153 mln zł pozwolą też na wyposażenie obiektu. Ten budynek będzie powstawał na naszych oczach. Będą wokół miejsca parkingowe. Koniec z +dziadowaniem+, jeżeli chodzi o infrastrukturze związaną z wymiarem sprawiedliwości w Toruniu" - podkreślił Wójcik.

Prezydent Zaleski wskazał, że to w ostatnich dziesięcioleciach największa jednostkowa inwestycja w Toruniu finansowana z budżetu państwa.

"Dziękuję władzom resortu sprawiedliwości za zaangażowanie w tę sprawę i dbałość o to, żeby ten projekt nie wypadł z budżetu kraju" - podkreślił Zaleski. Dodał, że dotychczas odbywało się "wiązanie sznurkami" rozwiązań dla potrzeb sądownictwa w Toruniu.

"To wszystko trwało przez wiele lat. Chcieliśmy zawsze tego, co oglądamy na amerykańskich filmach - dostojnego, dużego budynku sądu, który budziłby respekt z jednej strony, a z drugiej stwarzał dobre warunki pracy dla sądów działających w naszym mieście" - stwierdził Zaleski.

Budowa nowej siedziby Sądu Rejonowego w Toruniu ma zakończyć się za około trzy lata. Inwestorem jest Sąd Apelacyjny w Gdańsku, a wykonawcą firma Warbud SA z Warszawy. Uczestnicy wtorkowej konferencji prasowej zgodnie podkreślali również, że realizowany projekt nowego gmachu sądu rejonowego ma również wiele walorów estetycznych i architektonicznych.