"Dedykuję wszystkim, którzy w ostatnich dniach utrzymywali, że Polska to otwarty i tolerancyjny kraj, w którym nikt nie dyskryminuje gejów" - napisała na Twitterze Anna Błaszczak-Banasiak z biura RPO. Wkleiła też oficjalną odpowiedź wójta Gminy Tuszów Narodowy na pismo RPO w sprawie uchwały o "przeciwdziałaniu ideologii LGBT". RPO Adam Bodnar zaskarżył do sądów administracyjnych samorządowe uchwały dotyczące ideologii LGBT.



W oficjalnym piśmie wójt Tuszowa Andrzej Głaz podkreśla, że nie wycofa się ze swojego stanowiska, ponieważ oznaczałoby to opowiedzenie się po stronie "tęczowej zarazy", jak określił ideologię LGBT.



"Wycofanie stanowiska o 'Przeciwdziałaniu ideologii LGBT' oznaczałoby opowiedzenie się po stronie tęczowej zarazy, jaką jest wspomniana diaboliczna ideologia i wyrażenie zgody na demoralizację młodego pokolenia począwszy od przedszkola" - czytamy w opublikowanym na Twitterze piśmie.



"Każdego człowieka obowiązuje na pierwszym miejscu prawo Boże ustanowione dla wszystkich pokoleń całej ludzkości, które jest ponad prawem stanowionym przez człowieka" - pisze wójt. Jego zdaniem, ideologia LGBT "za cel postawiła sobie wprowadzenie wszelkiego zła".



"Obecny świat znajdujący się pod wpływem ideologii LGBT został opętany przez szatana, erotyzm i seks. Patrząc na to co obecnie się dzieje można przypuszczać, że dzisiejszą ludzkość spotka większa kara od tej jaka spotkała Sodomę i Gomorę, które zostały spopielone" - czytamy w odpowiedzi wójta.



W piśmie wójt zaznaczył także, że unijne instytucje "znajdujące się pod wpływem masonów" dążą do wprowadzenia cywilizacji bez Boga.



Pod koniec słowa krytyki skierowane są zarówno w kierunku ideologii LGBT, jak i pod adresem opozycyjnych kandydatów startujących w wyborach prezydenckich, szczególnie Rafała Trzaskowskiego. "Człowiek, który odrzucił Boga może innych obdarowywać tylko własną głupotą i złem piekła, co widać na przykładzie ideologii LGBT i z wypowiedzi kandydatów na prezydenta RP ze strony opozycji, szczególnie z wypowiedzi Prezydenta Warszawy" - podsumowuje wójt gminy Tuszów Narodowy.