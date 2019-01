Od 31 grudnia 2018 r. jestem emerytem. Zakończyła się moja misja doradcy wysokiego szczebla Unii Europejskiej w Mołdawii, której byłem częścią - zeznał we wtorek przed komisją śledczą ds. VAT Paweł Wojtunik, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w latach 2009-2015, a w latach 2007-2009 r. szef policyjnego Centralnego Biura Śledczego.

Zdjęcie Paweł Wojtunik zeznaje przed komisją śledczą ds. VAT /Bartłomiej Zborowski /PAP

Na pytania Małgorzaty Janowskiej (PiS), czy był w jakiś sposób polecony na funkcje doradcy unijnego, zapewnił, że nie da się być polecanym w unijnej procedurze konkursowej, w której wystartował, by uzyskać pracę. Przypomniał, że zgłosił swoją kandydaturę w konkursie, po nagłym odejściu z CBA, został wybrany spośród 24 kandydatów.

Reklama

"Jestem dumny, że przez trzy lata udaje mi się funkcjonować poza prywatnym biznesem i polityką. Moi poprzednicy wyznaczali inne standardy w tym zakresie" - ocenił.

Przewodniczący komisji Marcin Horała (PiS) uchylił kilka pytań Janowskiej, według niego wychodzących poza zakres prac komisji zajmującej się kwestią VAT. Jedno z nich - dotyczące "afery stoczniowej" - komisja podtrzymała, ale Wojtunik wstrzymał się od odpowiedzi na pytania w takim wątku. Ostatecznie jednak wyjaśnił, że mógłby odpowiedzieć na to pytanie dopiero po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi tych spraw. Przypomniał, że kwestie operacyjne pozostają tajemnicami państwowymi, a sprawy śledcze nie podlegały jego ocenie.

Wojtunik podkreślił, że prowadzony po jego odejściu audyt i brak spraw z niego wynikających, jego zdaniem oznacza, że postępowania CBA były prowadzone zgodnie ze sztuką, ponieważ w innym razie nieprawidłowości zostałyby wykorzystane przeciw niemu.

Zapewnił, że w każdej sprawie korupcyjnej CBA chciała działać w całości sprawy - nawet w sprawach kryminalnych, związanych z korupcją. Zaznaczył jednak, że to prokuratura prowadzi czynności i prokuratur określa zakres śledztwa oraz działań służby.

Wojtunik dopytywany o współpracę z innymi służbami i instytucjami państwa zapewnił, że taka współpraca istniała. Co do konkretnych liczb - ile było wspólnych spraw, odesłał do istniejących sprawozdań z pracy CBA - jawnych i niejawnych.

"Nie spotkałem się z klasyczną mafią"

Nie spotkałem się z klasyczną mafią, która jako jeden twór odpowiadała by za całość wyłudzeń VAT - mówił były szef CBA Paweł Wojtunik przed komisją śledczą ds. VAT. "To działalność rozdrobniona, trudna w ściganiu" - ocenił.



Jak mówił Wojtunik, w wytycznych Prezesa Rady Ministrów dla CBA nie pojawiała się kwestia wyłudzeń VAT, ale - jak zauważył - można zweryfikować, czy temat ten nie pojawiał się w wytycznych dla innych służb, np. ABW.



"W przypadku CBA nie potrafię wskazać dokumentu, na podstawie którego bylibyśmy zewnętrznie zadaniowani" - zaznaczył.



"Ale w systemie służb CBA było najmniej wiązane z takimi procederami" - dodał.



Wojtunik podkreślał, że w czasie, gdy kierował CBA, w konkluzjach analiz przygotowywanych przez Biuro kwestia VAT nie występowała, występowały natomiast obszary, mające wpływ na ściągalność tego podatku. Jak mówił, Biuro zdiagnozowało obszary zagrożeń korupcyjnych, które mogą się przekładać na ściągalność. I to się potem potwierdziło - zaznaczył.



Były szef CBA mówił też, że z tego co pamięta, większość spraw, dotyczących wyłudzeń VAT, a prowadzonych przez CBA było inicjowanych na skutek znajdywania związków urzędników z tym procederem. Informacje o korupcji urzędników zawsze miały wysoki status i nigdy nie były zostawiane bez sprawdzenia - zapewnił.