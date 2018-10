Wolne 12 listopada. W Senacie zgłoszono propozycje poprawek do ustawy

Senatorowie złożyli propozycje poprawek do ustawy, wprowadzającej dzień wolny od pracy 12 listopada. Dotyczą one m. in. lekarzy i pracowników sklepów, którzy mieliby tego dnia iść do pracy. Poprawkami zajmują się teraz senackie komisje.

Zdjęcie Senat /Tomasz Gzell /PAP

Pomysł od początku budzi duże kontrowersje, m.in. ze względu na ekspresowe tempro procedowania w parlamencie. Wcześniej senatorowie PiS rozkładali ręce i przyznawali "ustawa wywoła perturbacje, ale - jak mówili - "zostaliśmy postawieni pod ścianą - nie mamy czasu".

Senator Jan Rulewski z PO złożył poprawkę, bo - jak mówił - nie zgadza się na dyskryminację niektórych pracowników.

"Główna poprawka sprowadza się do tego, żeby to święto było - tak jak wszystkie święta w Polsce i chyba na świecie - dla wszystkich" - stwierdził.

Poprawki o podobnej treści złożył także senator PiS Czesław Ryszka. Chwilę wcześniej był on pytany o straty dla handlu z uwagi na wolny dzień. Według niektórych szacunków, mogą one wynieść nawet kilka miliardów złotych.

"Wartość tego świętowania przewyższa te liczby strat" - powiedział.

Głosowanie nad kontrowersyjnym pomysłem odbędzie się jeszcze dziś.

Szpitale, sądy, przedsiębiorcy...

Już wcześniej reporter RMF FM zwracał uwagę, że posłowie uchwalili ustawę i w ostatniej chwili wyłączyli spod ustawy szpitale i przychodnie, by pacjenci nie stracili zaplanowanych wizyt i zabiegów.

Pracownicy służby zdrowia skarżyli się jednak, że to dezorganizacja ich życia - nie będą mieli z kim zostawić dzieci, gdyż żłobki, przedszkola i szkoły będą przecież zamknięte.

Problem dotyczy nie tylko lekarzy i pielęgniarek, ale także ratowników, sanitariuszy, rejestrantów, laborantów, techników oraz radiologów.

Nawet 16 tysięcy rozpraw i posiedzeń sądu może zostać odwołanych - i to tylko szacunkowe dane. Wiadomo, że w samym Sądzie Okręgowym w Warszawie z wokandy 12 listopada spadnie 220 spraw. Większość tych spraw to sprawy cywilne, np. podział majątku, rozwód, odszkodowanie - sprawy, gdzie występują dwie strony sporu.

Politycy PiS nie widzą jednak problemu. Według senatora Jarosława Obremskiego, sądy i tak pracują opornie. Podobny argument politycy stosują, gdy mowa jest o stratach przedsiębiorców. Mówią, że przez jeden dzień gospodarka nie zbankrutuje.