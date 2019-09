W środę w Sejmie trwa rozpatrywanie wniosku PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. Wniosek ma związek z ujawnieniem tzw. afery hejterskiej.

"Całkowitą odpowiedzialność za to, co działo się w Ministerstwie Sprawiedliwości, ponosi osoba, która wedle konstytucji jest uprawniona do wnioskowania o powołanie swoich zastępców. Jest to obecny na sali minister sprawiedliwości, który powinien - gdyby miał resztki honoru, podać się do dymisji" - mówił Borys Budka uzasadniając wniosek.

Budka dodał, że "przez ostanie cztery lata zamiast reformy wymiaru sprawiedliwości mamy do czynienia z postępującą degradacja systemu".

"Zniszczyliście wymiar sprawiedliwości. Postępowania trwają dłużej, nie ma Trybunału Konstytucyjnego, a Krajowa Rada Sądownicza wybiera swoich nominantów. Bronicie człowieka, który jest za to odpowiedzialny. Jesteście odpowiedzialni przed Polakami za to, że w ministerstwie, które ma w nazwie sprawiedliwość, dopuszczono do systemowej machiny nienawiści" - mówił Budka zwracając się do posłów partii rządzącej.

"Czy ktoś z państwa jest w stanie uwierzyć, że przez pięć miesięcy od zajęcia nośników elektronicznych słynnej Emilii, do dziś prokurator generalny, minister sprawiedliwości nie miał żadnej wiedzy, co tam się znajduje? Jeżeli państwo w to wierzycie, to dajecie świadectwo, że taka osoba nigdy nie powinna zostać prokuratorem generalnym" - ocenił Budka.

"Ziobro najlepszym ministrem. Po Lechu Kaczyńskim"

Zbigniew Ziobro jest najlepszym ministrem sprawiedliwości od czasów wojny, nie licząc Lecha Kaczyńskiego - powiedział w środę wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik podczas sejmowej debaty nt. odwołania Ziobry ze stanowiska szefa Ministerstwa Sprawiedliwości. "To wy spowodowaliście, że zorganizowane grupy przestępcze wkroczyły do naszego państwa. Wy to zrobiliście. Stworzyliście grunt dla międzynarodowych grup przestępczych" - powiedział z mównicy sejmowej Wójcik.

"Dlatego jesteście za odwołaniem ministra Ziobry, bo wydał zdecydowaną walkę przestępcom?" - mówił. "Dlatego, jesteście za oddzieleniem roli ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego?" - dodał.

Wójcik wymienił, że Ziobro doprowadził do wprowadzenia "konfiskaty rozszerzonej, rejestru pedofilów, kary za znęcanie się nad zwierzętami, walkę z lichwą, walkę z alimenciarzami, pracy dla więźniów" - wyliczał Wójcik.

Tłumaczył, że PiS zakupiło 3 mln kamizelek odblaskowych dla dzieci, czemu miała sprzeciwiać się obecna opozycja. "A wy pytaliście czy kamizelka chroni dziecko" - mówił. "Byliście przeciw temu, żeby wspierać Ochotniczą Spraw Pożarną" - dodał.

"Natychmiastowe decyzje - was nigdy nie było na to stać" - mówił w stronę opozycji Wójcik. "W sensie politycznym sprawa jest zakończona, w sensie prawnym - rozstrzygnie to sąd" - mówił w odniesieniu do tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

"Minister Ziobro jest najlepszym ministrem sprawiedliwości po wojnie, nie licząc prezydenta Lecha Kaczyńskiego" - powiedział Wójcik.

Wcześniej sprawozdawca parlamentarnej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Kazimierz Smoliński krytykował wnioskodawców. Tłumaczył, że wykroczyli oni poza składany wniosek, a skupili się na czterech latach działania Ministerstwa Sprawiedliwości i ministra Zbigniewa Ziobry.