Zaskakujące wyniki głosowania nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Z głosowania przeciwko wyłamało się kilkoro posłów. Posłowie Koalicji informują, że zagłosowali "za" wotum w wyniku błędów przycisków do głosowania.

Wśród 237 posłów, którzy poparli rząd PiS znalazło się dwoje posłów Koalicji Obywatelskiej: Marek Hok i Gabriela Lenartowicz. Dodatkowo od głosu wstrzymali się: Jacek Protas (KO), Stanisław Żuk (PSL-Kukiz'15) i Ryszard Galla (poseł niezrzeszony).

Być może miało to związek z zamieszaniem przed głosowaniem - na chwilę przestały bowiem działać przyciski do głosowania.



Jak mówią w rozmowie z Onetem posłowie Koalicji (Hok, Lenartowicz i Protas) - doszło do pomyłki. "Piszę sprostowanie" - informuje Marek Hok. Także pozostali posłowie Koalicji zgłaszają zastrzeżenia i wskazują, że głosowali przeciwko rządowi Morawieckiego, a maszyna do głosowania zaliczyła ich głosy albo jako popierające rząd, albo wstrzymujące się.



Pozostali zagłosowali wedle przewidywań: 235 posłów PiS za udzieleniem wotum, a 214 posłów opozycji przeciwko (w tym: 129 posłów KO, 47 Lewicy, 27 PSL-Kukiz’15 i 11 Konfederacji).

Podczas głosowania nieobecnych/niegłosujących było sześcioro posłów (po dwie osoby z KO, PSL-Kukiz’15 i Lewicy). Na sali obecni byli wszyscy posłowie PiS i Konfederacji.