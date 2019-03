WP: Szydło zmuszona do rozmów z nauczycielami?

Beata Szydło miała zostać "oddelegowana" przez premiera do rozmów ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i OPZZ wbrew swojej woli – podaje we wtorek WP powołując się na źródła w PiS i KPRM.

Zdjęcie Beata Szydło / Tomasz Gzell /PAP

Wicepremier Beata Szydło została wyznaczona przez Mateusza Morawieckiego do rozmów z ZNP i OPZZ ponieważ - jak argumentował szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk - "rząd bardzo poważnie traktuje postulaty nauczycieli".

Jak podaje WP powołując się na informatorów z PiS - premier nie chciał spotkać się z prezesem ZNP, za zgodą Jarosława Kaczyńskiego, miał wywierać nacisk na Szydło, by "przejęła stery" w trudnych negocjacjach.

"Morawiecki umywa ręce i przerzuca ten "gorący kartofel" na wicepremier. Ona sama o tym pomyśle miała zostać poinformowana zbyt późno. I nie była z tego zadowolona" - twierdzą w rozmowie z WP informatorzy z PiS.

"Wymyślono, by negocjacjami zajęła się Beata. Strajk nauczycieli, zamieszanie w oświacie, to wizerunkowy problem dla rządu. Choć nie ma w tym winy wicepremier. Mimo to ona ma to udźwignąć" - powiedział WP rozmówca związany z KPRM.

Rozmowy z nauczycielami są dla byłej premier sytuacją niekomfortową - czytamy na stronie WP - ponieważ startująca w wyborach do PE Beata Szydło nie była przygotowana na rozmowy z ZNP i OPZZ, nastawiając się na intensywną i pozytywną kampanię w terenie.